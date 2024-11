https://noticiaslatam.lat/20241118/le-figaro-borra-la-informacion-de-que-londres-y-paris-autorizaron-ataques-a-rusia-con-storm-shadow-1159101724.html

'Le Figaro' borra la información de que Londres y París autorizaron ataques a Rusia con Storm Shadow

'Le Figaro' borra la información de que Londres y París autorizaron ataques a Rusia con Storm Shadow

Sputnik Mundo

El periódico francés 'Le Figaro', que el día anterior había informado de que, siguiendo el ejemplo de EEUU, Francia y el Reino Unido habían autorizado a Kiev a... 18.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-18T09:24+0000

2024-11-18T09:24+0000

2024-11-18T09:24+0000

defensa

francia

reino unido

storm shadow (misil)

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/09/1156009439_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9a3b95f1b8b120ec357d22a6c998382.jpg

El texto del artículo también indica que se publicó el 17 de noviembre y se modificó el 18 de noviembre.La nueva versión solo contiene la información de que dicha autorización fue otorgada por el presidente estadounidense Joe Biden para los misiles Atacms citando al New York Times y a la Agence France-Presse.El 17 de noviembre, Le Figaro afirmó que Francia y el Reino Unido autorizaron a Ucrania a atacar en lo profundo del territorio ruso con los misiles de largo alcance Scalp/Storm Shadow, y antes de ello el diario The New York Times informó que el saliente presidente de EEUU dio luz verde a Kiev para el uso de misiles Atacms de largo alcance para ataques dentro de Rusia.Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia advirtieron previamente que si Kiev recibe el permiso para atacar objetivos en el interior del país, Moscú lo considerará como la participación directa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en un conflicto armado con Rusia y dará una respuesta "inevitable y destructiva".El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló con anterioridad que los países de la OTAN "deben entender con qué están jugando" cuando hablan de permitir a Kiev lanzar ataques en el interior de Rusia con misiles suministrados por Occidente.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

https://noticiaslatam.lat/20241117/que-implicaciones-tendra-la-anunciada-decision-de-biden-de-permitir-el-uso-de-misiles-en-rusia-1159096071.html

francia

reino unido

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, reino unido, storm shadow (misil), 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia