Veterano de la CIA: el equipo de Trump "va a redoblar sus esfuerzos por ser estúpido"

"No entiende que el mundo ha cambiado. Siguen creyendo, tontamente, ingenuamente, que pueden separar fácilmente a Rusia de China, que no existe una alianza natural entre Rusia y China para que podamos manipular a Rusia para que se una a nosotros y derrotemos a China. Simplemente no lo entienden", subrayó el exanalista de la CIA.