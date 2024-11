https://noticiaslatam.lat/20241114/el-regreso-de-trump-impulsaria-a-la-derecha-israeli-a-anexarse-cisjordania-1159012866.html

El regreso de Trump impulsaría a la derecha israelí a anexarse Cisjordania

El regreso de Trump impulsaría a la derecha israelí a anexarse Cisjordania

14.11.2024

El nominado de Trump para embajador de Estados Unidos ante Israel, Mike Huckabee, dijo en una entrevista con la Radio del Ejército de Israel que "por supuesto" que la anexión de Cisjordania es posible en la próxima Administración estadounidense, pero que la política no se ha fijado todavía. De acuerdo con el diario citado, las declaraciones de Huckabee son la primera señal de que la Administración Trump podría estar abierta a la idea que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu impulsó hace años, cuando el republicano también estaba en la Casa Blanca. Desde la elección de Trump, ministros de extrema derecha y líderes de los consejos de asentamientos en Cisjordania han dicho que es hora de renovar el impulso de anexionar ese territorio palestino.El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, afirmó que la posibilidad de una anexión tendría que discutirse con Washington.Huckabee, un exgobernador de Arkansas que refleja las opiniones de los cristianos evangélicos pro Israel, ha expresado durante años su apoyo a los asentamientos israelíes en Cisjordania. En 2017, dijo que no existía Cisjordania y que el verdadero término para el territorio era Judea y Samaria.En su primer mandato, Trump se opuso a la anexión israelí. En su lugar, impulsó un plan de paz que incluía un Estado palestino. La propuesta fue rechazada por los dirigentes palestinos porque quedaba muy por debajo de sus esperanzas de un Estado propio.Los Emiratos Árabes Unidos condenaron en un comunicado los recientes comentarios de Smotrich, calificándolos de provocadores y de obstáculo para la paz y la estabilidad regionales.Los Estados árabes y los países europeos han afirmado que una medida unilateral de anexión del territorio frustraría definitivamente las esperanzas de creación de un Estado palestino independiente junto a Israel.De acuerdo con The Wall Street Journal, la anexión también podría amenazar los avances en la normalización de las relaciones entre Israel y Arabia Saudita, que ha dicho que un acuerdo está supeditado a una vía hacia un Estado palestino.El presidente republicano entrante y su Administración no querrán arriesgar las prioridades de sellar un acuerdo saudí-israelí y fomentar una coalición regional contra Irán para apoyar la anexión de Cisjordania, dijo al medio Mark Dubowitz, director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Washington, un think tank que ha abogado por una política dura contra Irán y sus aliados."Todavía no he oído a nadie decir que una prioridad sea apoyar la anexión", afirmó. "Cualesquiera que sean los designios de Smotrich sobre Cisjordania bajo una nueva Administración, es probable que sean de importancia secundaria frente a una normalización árabe-israelí más amplia, así como frente al enfoque láser de la Administración para contrarrestar a Irán".

