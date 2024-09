https://noticiaslatam.lat/20240905/funcionarios-mexicanos-critican-a-ken-salazar-lo-que-es-virtud-en-eeuu-es-defecto-en-mexico-1157309488.html

Funcionarios mexicanos critican a Ken Salazar: "Lo que es virtud en EEUU, es defecto en México"

Funcionarios mexicanos critican a Ken Salazar: "Lo que es virtud en EEUU, es defecto en México"

Sputnik Mundo

El próximo secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, y su antecesor en el cargo y futuro titular de la cartera de Economía... 05.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-05T20:50+0000

2024-09-05T20:50+0000

2024-09-05T20:50+0000

américa latina

ken salazar

andrés manuel lópez obrador

méxico

eeuu

política

marcelo ebrard

reforma judicial

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e6/05/0b/1125323925_0:41:1570:924_1920x0_80_0_0_c60a9db56cf8852f7c5ea6fd938a8c7a.jpg

En un artículo publicado este jueves en el diario The Washington Post —diario estadounidense que también ha cuestionado la reforma judicial en México—, ambos altos funcionarios consideraron "preocupante y desconcertante" la postura de Ken Salazar y del propio periódico, que han criticado el planteamiento de que todos los jueces, magistrados y ministros de México sean electos por voto popular, una propuesta realizada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. "Cabe destacar que en Estados Unidos muchos estados eligen [en votación popular] a los miembros del Poder Judicial. Los estadounidenses parecen considerar que esta práctica es confiable y México nunca ha sugerido que la democracia estadounidense esté en peligro debido a esto", dijeron los funcionarios públicos.En una respuesta al editorial publicado el 26 de agosto The Washington Post y titulado La reforma judicial de AMLO tiene que desaparecer, Ebrard y De la Fuente defendieron la reforma como "muy necesaria" y argumentaron que tiene el propósito de fortalecer y reforzar la transparencia y eficiencia del Poder Judicial de México. "Contrariamente al argumento del Post según el cual los asuntos internos de México son un asunto de interés hemisférico, esa interferencia es contraria al principio reconocido por la ONU de que las naciones tienen el deber de no intervenir en asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado", señalaron los funcionarios mexicanos, muy cercanos al presidente López Obrador. Ambos funcionarios alegaron que el pueblo mexicano es capaz de juzgar lo que es mejor para sus propios intereses y que Washington no debe privarlo de sus derechos sugiriendo lo contrario.Además, consideraron que, con la mayoría obtenida por partido oficialista Morena y sus aliados en las elecciones del 2 de junio en México, la presidenta electa Claudia Sheinbaum "podría simplemente llenar la Suprema Corte mexicana con sus partidarios, como hacen los líderes de muchos otros países". "Su apoyo a las elecciones directas del Poder Judicial es una expresión de apoyo a la democracia mexicana y a la independencia judicial de cualquier gobierno o líder", afirmaron.De la Fuente y Ebrard afirmaron que México seguirá abierto a cualquier diálogo constructivo y a cualquier intercambio de ideas, "siempre y cuando esas conversaciones se basen en el profundo respeto que México y Estados Unidos tienen entre sí y por su soberanía".

https://noticiaslatam.lat/20240903/la-mayoria-de-ministros-de-la-suprema-corte-de-mexico-se-suman-al-paro-de-trabajadores-1157256117.html

https://noticiaslatam.lat/20240904/avanza-reforma-al-poder-judicial-mexicano-diputados-aprueban-iniciativa-en-general-y-en-particular-1157276784.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ken salazar, andrés manuel lópez obrador, méxico, eeuu, política, marcelo ebrard, reforma judicial