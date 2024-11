https://noticiaslatam.lat/20241110/la-inauguracion-del-megapuerto-de-chancay-en-peru-marcara-un-nuevo-hito-en-la-cooperacion-sur-sur-1158929376.html

La inauguración del megapuerto de Chancay en Perú marcará "un nuevo hito en la cooperación sur-sur"

La inauguración del megapuerto de Chancay en Perú marcará "un nuevo hito en la cooperación sur-sur"

El diario afirma que durante la Reunión de Líderes Económicos de APEC en Lima, Perú, se alcanzará un hito: la inauguración del megapuerto de Chancay, construido gracias a una inversión de capitales chinos de aproximadamente 1.300 millones de dólares.De acuerdo con el Global Times, este proyecto, parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, concebida por el Gobierno de Xi Jinping en el 2013, no sólo profundizará la relación entre China y Perú, sino que también abrirá una nueva autopista marítima que ayudará a una mejor integración de las economías de las naciones de Asia y el Pacífico. Un nuevo centro logístico en la regiónUbicado a unos 80 kilómetros al norte de la capital de Lima, el megapuerto de Chancay pronto se convertirá en un nuevo centro logístico en América Latina y en una puerta de entrada al océano Pacífico, vaticina el diario, añadiendo que el proyecto hará realidad el deseo del Perú y los países sudamericanos de crear nuevas oportunidades de desarrollo.Hay que recordar que, en la actualidad, la mayor parte de la carga del Perú hacia Asia y Oceanía necesita transitar por Centroamérica o Norteamérica, y el rendimiento que se logra no está a la altura de las necesidades de modernización del comercio exterior de la región.Por el contrario, Chancay será un puerto donde puedan atracar los buques de carga más grandes del mundo. En ese sentido, el tiempo de transporte de las mercancías exportadas desde América del Sur al mercado asiático se reducirá de 35 a 25 días y el costo logístico también caerá considerablemente. Así, la obra "se convertirá en el puerto de Singapur de América Latina, inyectando nueva vitalidad al desarrollo económico y comercial a ambos lados del océano Pacífico", afirma el diario.Se espera que el puerto genere 4.500 millones de dólares en beneficios económicos anuales para Perú, equivalente al 1,8% del PIB del país, y que cree miles de empleos directos e indirectos, aportando beneficios tangibles a la población local en el corto plazo.Aparte de eso, el diario destaca que el megapuerto de Chancay representa apertura y cooperación de beneficio mutuo, con un radio que se extiende mucho más allá de China y América Latina. A través de Shanghai, Japón y Corea del Sur, en la costa occidental del océano Pacífico, se podrá hacer uso de esta autopista marítima, que abarca los hemisferios este y oeste, así como los hemisferios norte y sur. Estados Unidos, en la costa este del Pacífico, también podría aprovechar esta nueva ruta marítima para llegar a Asia.Por ello, en medio de las turbulencias actuales en varias regiones del planeta, la crisis en la cadena de suministro global y el creciente riesgo logístico, la finalización del puerto de representa una nueva opción para el transporte en el Océano Pacífico. "Por lo tanto, el puerto no sólo será testigo de una cooperación beneficiosa para todos entre China y América Latina, sino que también logrará una situación beneficiosa para los países a lo largo del océano Pacífico, promoviendo la optimización del sistema de comercio global", sintetizan.Una nueva era para la cooperación sur-surPese a todos los beneficios que el proyecto traerá consigo, el Global Times afirma que es "inevitable" la cooperación de China con América Latina enfrente críticas, especialmente por parte de políticos en Washington que buscarán alertar sobre una presunta "influencia expansiva" del gigante asiático en la región.Sin embargo, y a diferencia de lo que ha ocurrido entre la relación de EEUU con América Latina desde que el primero se convirtiera en potencia, se argumenta que el vínculo de China con los países del sur global es sincero."Los países latinoamericanos, como Estados independientes y soberanos, son plenamente capaces y sabios a la hora de elegir socios en función de sus propios intereses. Una América Latina más estable y próspera es sin duda una bendición para China, Estados Unidos, Asia-Pacífico y el mundo", concluyen.

