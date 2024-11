https://noticiaslatam.lat/20241110/fico-describe-a-zelenski-como-una-persona-que-tiene-miedo-al-fin-del-conflicto-ucraniano-1158921032.html

Fico describe a Zelenski como una persona que "tiene miedo" al fin del conflicto ucraniano

"Vi con mis propios ojos a Zelenski en una conferencia de prensa en Budapest. ¿Han visto alguna vez a un hombre que tenga miedo de que acabe la guerra? Yo lo vi, su nombre es [Volodímir] Zelenski", comunicó al programa de la televisión local.El primer ministro eslovaco subrayó que Zelenski "está conmocionado porque Trump ganó y podría haber un cese de la ayuda estadounidense". En sus palabras, las preocupaciones de Zelenski se deben a que ahora carece de mandato político y Ucrania depende de enormes préstamos financieros."El nuevo presidente estadounidense [Trump] hizo una de sus firmes promesas de campaña, que podría poner fin a la crisis en Ucrania antes de 24 horas. Lo atribuyo al carácter preelectoral, en 24 horas este asunto es muy difícil de resolver", agregó.Sin embargo, Fico subrayó que Trump como presidente estadounidense desearía mostrar algunos resultados de sus acciones en este ámbito."Ahora la pregunta. ¿Puede [Trump] venir y decirle al presidente [de Rusia, Vladímir] Putin: señor presidente, si no pone fin al conflicto ucraniano, lanzaremos bombas atómicas? Que no puede decir eso, así que solo puede haber otra solución, que es una disminución significativa del apoyo de EEUU a Ucrania", resumió Fico.Donald Trump, quien ocupó la presidencia de EEUU tras los comicios de 2016, ganó nuevamente las elecciones, que tuvieron lugar el 5 de noviembre de 2024. Su victoria fue anunciada por los principales medios de comunicación que contabilizaron los votos: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC y CBS.De esta manera, se convirtió en el primer político estadounidense desde el siglo XIX en volver a la Casa Blanca tras una pausa de cuatro años. Mientras tanto, la candidata demócrata, Kamala Harris, reconoció su derrota y el actual presidente de EEUU, Joe Biden, felicitó a Trump.

