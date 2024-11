https://noticiaslatam.lat/20241109/cuales-son-las-promesas-de-trump-en-relacion-con-la-situacion-en-ucrania-1158908685.html

¿Cuáles son las promesas de Trump en relación con la situación en Ucrania?

"El dinero que estamos gastando en esta guerra, y que no deberíamos estar gastando, nunca debería haber pasado. Tendré esa guerra resuelta entre [el presidente ruso, Vladímir] Putin y [Volodímir] Zelenski, como presidente electo antes de tomar el mandato el 20 de enero", declaró Trump durante su debate presidencial con el actual mandatario estadounidense, Joe Biden, en junio de 2024.Sputnik te presenta un repaso de algunas de las declaraciones de Trump hechas durante su campaña electoral.Un acuerdo de paz en 24 horasTrump ha proclamado en repetidas ocasiones que podría poner fin al conflicto ucraniano en tan solo 24 horas en caso de que él fuera presidente. Durante una entrevista con la cadena Fox News a principios de marzo, Trump comentó que si él aún hubiera sido presidente, la crisis de Ucrania no se habría disparado, ya que "podría haber negociado".En un mitin en Carolina del Norte en septiembre de 2024, el candidato republicano describió Ucrania como "demolida", y argumentó que "cualquier acuerdo —el peor acuerdo— habría sido mejor que lo que tenemos ahora. (...) Si hubieran hecho un mal acuerdo, habría sido mucho mejor", anunció.La postura de Trump sobre ayuda de EEUU a Ucrania"Me reuní con el presidente Zelenski, y me llevé muy bien con el presidente Putin. (...) Creo que me gustaría poder resolver [el conflicto] si salgo elegido, voy a trabajar en eso inmediatamente. Serán mis dos primeras llamadas telefónicas [a Putin y a Zelenski]", afirmó en Milwaukee en octubre. Entre otras cosas, prometió no enviar tropas estadounidenses a Ucrania si regresa a la Casa Blanca durante una entrevista en el podcast All-In en junio de 2024."Lo garantizaría. No lo haría. No". Añadió que "durante 20 años, he oído que la OTAN, si Ucrania entra en la OTAN, es un verdadero problema para Rusia. Lo he oído durante mucho tiempo. Y creo que esa es realmente la causa por la que empezó esta guerra", enfatizó."Estamos regalando tanto equipo, que no tenemos municiones para nosotros mismos en este momento", pronunció el triunfador de las presidenciales estadounidenses durante el evento del medio CNN en mayo de 2023.Trump también arremetió contra la ayuda estadounidense a Ucrania en un mitin de campaña en Detroit el 15 de junio de 2024, afirmando que "tendría eso [la ayuda estadounidense a Ucrania] resuelto antes de tomar la Casa Blanca como presidente electo".Donald Trump, quien ocupó la presidencia de EEUU tras los comicios de 2016, ganó nuevamente las elecciones, que tuvieron lugar el 5 de noviembre de 2024. Su victoria fue anunciada por los principales medios de comunicación que contabilizaron los votos: Associated Press, Fox News, CNN, NBC, ABC y CBS.De esta manera, se convirtió en el primer político estadounidense desde el siglo XIX en volver a la Casa Blanca tras una pausa de cuatro años.Mientras tanto, la candidata demócrata, Kamala Harris, reconoció su derrota y el actual presidente de EEUU, Joe Biden, felicitó a Trump.

