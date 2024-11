https://noticiaslatam.lat/20241107/ebrard-tras-el-triunfo-de-trump-hay-turbulencia-pero-mexico-va-a-llegar-a-buen-puerto-1158864936.html

Ebrard tras el triunfo de Trump: "Hay turbulencia", pero México llegará a buen puerto

"Esto es como los vuelos, ¿no? a veces tienes turbulencia, pero no puedes dejar de viajar, entonces nuestro avión va a llegar a buen puerto y vamos a seguir viajando", dijo Ebrard a la prensa al término de la asamblea anual de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) en la Ciudad de México.Ebrard citó datos de la Oficina del Censo de Estados unidos en el sentido de que las exportaciones de México a EEUU aumentaron 6,5% en el último año, mientras que las importaciones desde el país norteamericano subieron 4,7%. "¿Cuántos países quisieran tener eso?", dijo el funcionario.De acuerdo con datos de la secretaría de Economía, el intercambio comercial de México con EEUU superó los 632.000 millones de dólares de enero a septiembre de 2024; En septiembre de este año, México exportó al país norteamericano 44.800 millones de dólares de bienes y servicios.El excanciller mexicano desestimó la posibilidad de que un gobierno de Donald Trump imponga aranceles a las exportaciones de México, como amenazó durante la reciente campaña electoral si México no actuaba contra los cárteles de la droga.De acuerdo con el titular de la cartera de Economía, ponerles un arancel a esas importaciones "lo único que va a hacer es poner a esas empresas en peligro, sobre todo a la industria automotriz"."Hay argumentos razonables, sensatos, de peso para evitar eso; ¿Lo que se quiere es competir? Pues entonces hagamos un plan para hacerlo, de hecho, ya lo hemos hecho", aseguró el secretario sin dar mayores detalles sobre el plan del gobierno de México ante la eventualidad de imposición de aranceles por parte de la administración de Trump."Nosotros importamos cosas, muchas de Estados Unidos las integramos y luego eso se va al mercado en Estados Unidos, si tú le pones un arancel el consumidor allá, tendría que pagar más", afirmó Ebrard.Según Ebrard, la base de la negociación con EEUU en torno al Tratado de Libre Comercio México–Estados Unidos–Canadá, que tendrá lugar en el 2026, serán los millones de empleos que se generan en Estados Unidos por la relación comercial con México.En cuanto a la relocalización, es decir, el funcionario mexicano subrayó que será difícil o prácticamente imposible que empresas estadounidenses como las automotrices decidan trasladar sus plantas a Estados Unidos."Si le preguntas, por ejemplo, al CEO de Ford te va a decir, la planta número uno, en productividad de Ford, está en Cuautitlán Izcalli, no es factible moverla, la número dos, Hermosillo y así empresa por empresa", dijo."El hecho de que la industria automotriz norteamericana está en México es una de las razones que explica cómo ha sobrevivido lo que va en este siglo y eso va a seguir siendo verdad los próximos años", agregó.De acuerdo con Ebrard, la visita a México que hizo este miércoles Larry Fink, del fondo de inversión BlackRock, no fue casualidad. "Vino a sabiendas que era el día enseguida de la elección, es uno de los hombres que maneja más recursos del mundo ¿por qué estuvo aquí?, porque ve algo muy similar a lo que te acabo de decir, tiene información privilegiada, no se compró lo de la inestabilidad cambiaria, o que iba a haber un desastre y también es un endorsement, un respaldo al Gobierno de México".

