El Pentágono habría aprobado que contratistas de EEUU en Ucrania reparen armas suministradas

09.11.2024

2024-11-09T03:00+0000

2024-11-09T03:00+0000

2024-11-09T03:00+0000

seguridad

donald trump

ucrania

eeuu

f-16

defensa

📰 suministro de armas a ucrania

Los contratistas "son pocos" y estarían lejos del frente de batalla, por lo que no entrarían en combate directo. Muchos equipos y armas que se encuentran en Kiev están dañados y no pueden utilizarse hasta que sean reparados, señalaron funcionarios estadounidenses.Según medios estadounidenses, el Pentágono autorizará por primera vez desde el inicio de la operación militar especial rusa adjudicar contratos a empresas estadounidense para laborar en Ucrania. Su labor consistirá en ayudar a las Fuerzas Armadas de Kiev, dice la prensa, para que sus equipos y armas regresen rápidamente al frente.El Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional cuentan también con contratistas estadounidenses en Kiev. Los medios afirmaron que algunos fabricantes de defensa habían estado reparando armamento en Ucrania, que no era proporcionado por el Pentágono y en “cantidades limitadas”.Los funcionarios señalaron a los medios que no se espera un “aumento significativo” en el número de trabajadores, puesto que en Ucrania ya se encuentran instaladas empresas estadounidenses que tienen personal en el territorio para cumplir contratos con Kiev.La cadena CNN previamente ha informado que compañías estadounidenses en territorio ucraniano repararán los cazas F-16 y los sistemas de defensa antiaérea Patriot, que fueron suministrados al Gobierno de Zelenski. No está claro si Donald Trump continuará con esta política cuando asuma el cargo de presidente.

ucrania

eeuu

2024

seguridad, donald trump, ucrania, eeuu, f-16, 📰 suministro de armas a ucrania