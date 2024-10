https://noticiaslatam.lat/20241027/defensa-de-rusia-decidira-respuesta-a-posibles-ataques-de-kiev-con-armas-de-largo-alcance--1158568330.html

La Defensa de Rusia decidirá cómo responder a posibles ataques de Kiev con armas de largo alcance

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Rusia estudia diferentes opciones de respuesta a posibles ataques ucranianos con armas occidentales de largo... 27.10.2024

Asimismo, expresó su esperanza de que Occidente escuchara sus palabras al respecto.El líder ruso señaló que "las tropas ucranianas no pueden utilizar estas armas por sí solas", es decir, solo especialistas de los países de la OTAN pueden hacerlo, ya que el uso de estas armas exige reconocimiento espacial, que Ucrania no tiene, así como expertos que usen estos datos para misiones de vuelo y "realicen una serie de otras manipulaciones".El Ejército ucraniano, continuó, "no puede hacerlo por sí solo. Por lo tanto, lo que está sucediendo ahora lo están haciendo los oficiales de la OTAN".El pasado mes de septiembre, el líder ruso advirtió a la OTAN que los ataques ucranianos con armas de este bloque contra el interior del territorio ruso significarían que los países de la Alianza Atlántica están en guerra con Rusia.La participación directa de la OTAN, enfatizó, cambia la esencia misma del conflicto.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su Ejército nada más cruzar la frontera.

