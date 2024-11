https://noticiaslatam.lat/20241108/un-juez-traba-una-ley-migratoria-de-biden-sobre-conyuges-indocumentados-1158886917.html

Un juez traba una ley migratoria de Biden sobre cónyuges indocumentados

El programa implementado por la Administración Biden que ofrece una vía hacia la ciudadanía estadounidense a inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos... 08.11.2024

El juez J. Campbell Barker, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, suspendió temporalmente una nueva iniciativa, promovida por Joe Biden, destinada a ayudar a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses a permanecer en el país norteamericano. Según publica el diario The New York Times, el fallo difundido el 7 de noviembre, se presenta meses después de que 16 estados liderados por los republicanos, encabezados por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentaran una demanda alegando que la Administración federal carecía de autoridad legal para promulgar su programa migratorio.En una decisión publicada en 74 páginas, el juez explicó que la Administración Biden no tiene autoridad para crear el programa, que, asegura el rotativo, probablemente no seguiría en vigor tras la toma de posesión de Trump a finales de enero de 2025. El programa establecido por el Gobierno de Estados Unidos facilita la legalización de indocumentados casados con estadounidenses y que lleven más de 10 años viviendo en ese país. Esta nueva política permite que la persona indocumentada casada con un ciudadano estadounidense pueda completar el proceso de obtención de la green card sin necesidad de abandonar el país norteamericano. Antes, los solicitantes debían regresar a sus países de origen para iniciar el trámite.El diario recuerda que en su momento, el presidente Biden defendió el programa como una forma de mantener unidas a las familias."Estas parejas han estado criando familias, enviando a sus hijos a la iglesia y a la escuela, pagando impuestos, contribuyendo a nuestro país", dijo en junio Biden cuando anunció la medida. "Están viviendo en Estados Unidos todo este tiempo con miedo e incertidumbre. Podemos arreglar eso", agregó Biden.

