https://noticiaslatam.lat/20240824/texas-y-otros-estados-republicanos-demandan-a-la-administracion-biden-por-plan-migratorio--1157026746.html

Texas y otros estados republicanos demandan a la Administración Biden por plan migratorio

Texas y otros estados republicanos demandan a la Administración Biden por plan migratorio

Sputnik Mundo

Texas y 15 estados gobernados por el Partido Republicano demandaron este viernes 23 de agosto a la Administración Biden-Harris por el programa 'Keeping... 24.08.2024, Sputnik Mundo

2024-08-24T04:21+0000

2024-08-24T04:21+0000

2024-08-24T04:21+0000

internacional

eeuu

texas

partido republicano (eeuu)

joe biden

donald trump

ken paxton

casa blanca

migración

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/08/10/1156878862_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_d813b74aac7218486155955a2addd929.jpg

El programa permite a los cónyuges e hijos de ciudadanos sin estatus legal ajustar su situación migratoria sin la necesidad de salir del país. La demanda presentada este viernes —en coordinación con American First Legal, propiedad de Stephen Miller, exasistente de Donald Trump— sostiene que la normativa es violatoria de la Ley de Procedimientos Administrativos y transgrede la autoridad de los funcionarios de migración. Agregó que Keeping Families Together "empeora activamente el desastre de inmigración ilegal que está lastimando a Texas y a nuestro país". Sin embargo, The Hill aseveró que la afirmación de Paxton es falsa, ya que solicitar el cambio de estatus migratorio inicia dicho proceso, mientras que la ley indica que los solicitantes deben presentar datos biométricos y "someterse a las verificaciones de antecedentes requeridas y a la investigación de seguridad nacional y pública". Además, los solicitantes no pueden tener "antecedentes penales que los descalifiquen y, de lo contrario, no [podrán] considerarse una amenaza a la seguridad pública, la seguridad nacional o la seguridad fronteriza". El portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, sostuvo que la demanda "busca obligar a los ciudadanos estadounidenses y sus familias, personas que han vivido en Estados Unidos durante más de diez años, a seguir viviendo en las sombras".Asimismo mencionó que la querella pretende separar a los ciudadanos estadounidenses de sus parejas e hijos que ya son elegibles para la residencia legal permanente. La Administración Biden permitirá en unos meses que los cónyuges de estadounidenses, cuya situación sea irregular, obtengan la residencia permanente y luego la ciudadanía.Se calcula que el anuncio de la Casa Blanca, en el marco de la campaña electoral, beneficiaría a cerca de medio millón de personas.Para tener derecho a este trámite, las personas requerirán haber vivido en EEUU durante al menos 10 años y estar casadas. También hay apoyos para niños migrantes nacidos en el país norteamericano, los llamados dreamers.En una entrevista previa, el analista Alberto Schneider, experto mexicano en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial, dijo a Sputnik que la medida es parcial, pero útil y necesaria. "Y también es claro que Biden busca ganar parte de cierto electorado de origen mexicano de cara a los próximos comicios", aseveró Schneider

https://noticiaslatam.lat/20240814/crecimiento-poblacional-de-eeuu-dependio-en-los-ultimos-anos-de-los-hispanos-un-sector-empoderado-1156773166.html

https://noticiaslatam.lat/20240618/amlo-celebra-medida-de-biden-para-regularizar-a-familias-migrantes-que-viven-en-eeuu-1155540645.html

https://noticiaslatam.lat/20240604/biden-impone-prohibicion-de-asilo-en-eeuu-a-migrantes-que-crucen-ilegalmente-desde-mexico-1155221643.html

eeuu

texas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, texas, partido republicano (eeuu), joe biden, donald trump, ken paxton, casa blanca, migración