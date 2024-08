https://noticiaslatam.lat/20240827/detienen-el-programa-de-biden-que-apoya-a-los-conyuges-indocumentados-en-eeuu-1157097294.html

Detienen el programa de Biden que apoya a los cónyuges indocumentados en EEUU

Según informan medios locales, el juez J. Campbell Barker, del Tribunal de Distrito Este de Texas, emitió una suspensión administrativa que impide al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobar las solicitudes para el programa, que otorga un camino hacia la ciudadanía a medio millón de inmigrantes sin papeles que están casados con ciudadanos estadounidenses.El juez paralizó el programa denominado Keeping Families Together (Mantener unidas a las familias), que apenas la semana pasada comenzó a recibir solicitudes, tras fallar a favor de 16 estados liderados por republicanos, que demandaron a la Administración Biden por la implementación del mismo. Quienes se oponen a este programa aseguran que la demanda planteaba cuestiones legítimas sobre la autoridad del Poder Ejecutivo para eludir al Congreso y fijar la política migratoria. En la demanda, los estados liderados por los republicanos y específicamente por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, afirmaron que el programa iniciado por el Gobierno de Biden equivale a una “amnistía” para los inmigrantes que se encuentran en el país de forma ilegal.Según la orden del juez federal de Texas, la Administración Biden puede seguir aceptando solicitudes para el programa, pero ya no puede aprobarlas. La suspensión se mantiene inicialmente durante 14 días mientras las partes presentan argumentos en el caso, pero podría extenderse por un periodo mayor.Según el diario The New York Times, la orden del juez fue rápidamente rechazada por las organizaciones que se dedican a defender los derechos de los migrantes indocumentados. El programa establecido por el Gobierno de Estados Unidos facilita la legalización de indocumentados casados con estadounidenses y que lleven más de 10 años viviendo en ese país. Esta nueva política permite que la persona indocumentada casada con un ciudadano estadounidense pueda completar el proceso de obtención de la green card sin necesidad de abandonar el país norteamericano. Antes, los solicitantes debían regresar a sus países de origen para iniciar el trámite.

