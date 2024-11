https://noticiaslatam.lat/20241105/mexico-responde-a-trump-que-migracion-bajo-75-ante-amenaza-de-arancel-de-25-1158796001.html

México responde a Trump que la migración bajó 75% ante la amenaza de arancel de 25%

México responde a Trump que la migración bajó 75% ante la amenaza de arancel de 25%

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la migración se redujo 75%, en respuesta al expresidente Donald Trump...

américa latina

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

méxico

claudia sheinbaum

donald trump

Sobre la declaración de Trump en un mitin en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte (sureste), la presidenta indicó que la relación binacional será buena sin importar el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses. Trump destacó que, si gana las elecciones que disputa con la candidata demócrata, Kamala Harris, "si no paran esta arremetida de criminales y drogas a nuestro país, inmediatamente voy a imponer un arancel de 25% en todo lo que envíen a EEUU". Por su parte, la jefa del Ejecutivo mexicano reseñó algunas medidas adoptadas para bajar la migración. "A través de un mecanismo muy importante de distintas áreas del Gobierno, que se siguen reuniendo, van desde dar empleo en México hasta el retorno humanitario o el rescate humanitario", prosiguió la presidenta. Indicó que este trabajo gubernamental se desarrolla desde el periodo del anterior presidente, su correligionario Andrés Manuel Lopez Obrador (2018-2024), y será presentado por el canciller, Juan Ramón de la Fuente, el próximo 8 de noviembre para difundir las acciones de México en el marco del diálogo bilateral de alto nivel. Finalmente, Sheinbaum indicó que su Administración no califica ni a Harris ni a Trump. Trump subrayó que aún no conoce a la nueva mandataria mexicana que asumió el 1 de octubre, pero que le informará de su posición, y que si ese primer arancel no funciona, lo elevaría hasta 50%, luego al 75% y después al 100%. Según una encuesta divulgada este 4 de noviembre, Trump y Harris llegan al día electoral con el apoyo del 49% de posibles votantes.

eeuu

méxico

