Hamás declara que Trump será puesto a prueba por alardear que puede detener la guerra en horas

"Durante cuatro años no conocimos guerras, excepto la derrota que infligimos al Estado Islámico [proscrito en Rusia y otros países]. Derrotamos al Estado Islámico en tiempo récord, pero no libramos ninguna guerra. No tengo la intención de desatar guerras, mi objetivo es detenerlas", destacó Trump durante su discurso en Mar-a-Lago, en el estado de Florida, donde se encuentra su residencia.