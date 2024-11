https://noticiaslatam.lat/20241103/candidato-al-parlamento-de-ecuador-sobrevive-a-un-ataque-armado-en-el-oeste-del-pais-1158739507.html

Candidato al Parlamento de Ecuador sobrevive a un ataque armado en el oeste del país

QUITO (Sputnik) — Joselo Argüello, candidato por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Ecuador, sobrevivió... 03.11.2024

A través de la red social X, Granja compartió una foto y varios mensajes donde confirmó el hecho violento, registrado tras un encuentro con comuneros en la provincia de Santa Elena (oeste). "Luego de este conversatorio en la comuna Tambo en Santa Elena (oeste) fue baleado Joselo Argüello, quien está ahora en terapia intensiva en el hospital Liborio Panchana. El lunes asaltaron a mi hermano, hoy balean a mi amigo. Es inconcebible que la prensa guarde silencio frente a esto", escribió el también abogado. Granja precisó que Argüello fue trasladado a una casa de salud, pero su padre también resultó atacado y permanece en una condición grave. "No es una campaña presidencial. Estoy enfrentando a los peores criminales", señaló el candidato presidencial en otro mensaje. En un comunicado, el PSE (izquierda) indicó que "el estado de salud de Joselo es estable, pero lastimosamente, su padre está grave". La agrupación política condenó este nuevo acto de violencia contra sus candidatos y exigió a las autoridades garantizar la seguridad a los políticos e iniciar la investigación respecto a este hecho. La semana pasada, Granja denunció intentos de atentados contra su vida por denunciar las acciones de grupos de "delincuencia organizada política". "Me quieren matar por venir denunciando a las mafias, no solamente a los grupos de delincuencia organizada comunes y corrientes, sino fundamentalmente a los grupos de delincuencia organizada política", aseguró el abogado penalista mediante un video difundido en su red social X. También recientemente, el aspirante a candidato presidencial Jan Topic (Partido SUMA, centro derecha), dio a conocer que recibió una amenaza en un mensaje por la aplicación digital Whatsapp en el cual le instaron a desistir de su candidatura o de lo contrario algo iba a pasar en su contra. En tanto, el candidato presidencial por el movimiento Centro Democrático (centroizquierda), Jimmy Jairala, también denunció el 20 de octubre un ataque armado contra el auto donde viajaba su hijo, suceso en el que una persona resultó herida. Estos hechos tienen lugar cuando todavía no comienza la campaña electoral para las elecciones de febrero de 2025, en las que será elegido el nuevo binomio que conducirá los destinos de la nación hasta 2029, así como los 151 integrantes del Parlamento y los cinco representantes al Parlamento Andino. El país vive una ola de violencia que dejó un récord de más de 7.500 muertes violentas en 2023, aunque el gobierno asegura que en lo que va de año 2024 se redujo la tasa de homicidios intencionales en un 17%. El año pasado, pocos días antes de la primera vuelta de las elecciones anticipadas, fue asesinado en Quito Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el Movimiento Construye (centro derecha). El hecho conmocionó al país y obligó a los candidatos a usar chalecos antibalas durante la campaña electoral.

