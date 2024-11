https://noticiaslatam.lat/20241101/marcha-popular-en-ecuador-rechaza-manejo-gubernamental-de-la-crisis-energetica-1158691807.html

Marcha popular en Ecuador rechaza manejo gubernamental de la crisis energética

QUITO (Sputnik) — Una marcha popular recorrió este 31 de octubre esta capital en protesta por el manejo gubernamental de una crisis energética en Ecuador

"Soy madre, soy mujer, soy profesional en libre ejercicio, que, literalmente, me he quedado sin trabajo por la cuestión de la luz. Y estoy aquí ya indignada porque el pueblo no reacciona", declaró Ximena Jurado, una de las participantes de la marcha, al medio local Radio Pichincha. Según la manifestante, el reclamo es para que la administración que preside Daniel Noboa atienda esta situación. Los manifestantes intentaron llegar a la Plaza de la Independencia, frente al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, pero la Policía impidió su paso. En redes, los internautas reportaron "incidentes" entre agentes policiales y manifestantes, por lo cual la marcha se desvió a la Plaza de Santo Domingo, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno. Entre consignas, los manifestantes anunciaron una nueva movilización para el 15 de noviembre próximo. La marcha tuvo lugar apenas horas después que Noboa anunciara en cadena nacional la reducción gradual de los apagones, de las 14 horas diarias actualmente, a ocho y seis horas en los próximos días. Ecuador sufre una crisis energética debido al estiaje o bajo caudal de las fuentes que aportan el agua a las hidroeléctricas, las cuales a su vez generan el 72 por ciento de la electricidad producida en el país. El Gobierno atribuyen los prolongados cortes de energía a una sequía que calificó como la más severa que afecta al Ecuador en los últimos 61 años. A su vez, la administración Noboa admitió el incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad, el cual contempla la creación de mayores capacidades de generación, en medio de un incremento de la demanda por el aumento poblacional, y la falta de mantenimiento de las centrales eléctricas e inversiones en el sector. Los cortes de energía comenzaron a implementarse desde 2023, pero se agudizaron en los últimos dos meses, lo cual deja pérdidas millonarias al momento.

