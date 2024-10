https://noticiaslatam.lat/20241030/harris-y-su-cierre-de-campana-los-democratas-parecen-haber-pulsado-el-boton-del-panico-1158633669.html

Harris y su cierre de campaña: "Los demócratas parecen haber pulsado el botón del pánico"

Harris y su cierre de campaña: "Los demócratas parecen haber pulsado el botón del pánico"

Sputnik Mundo

Los últimos días de la campaña electoral de la candidata demócrata Kamala Harris parecen estar más llenos de rabia y reproches a Donald Trump que de un... 30.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-30T03:00+0000

2024-10-30T03:00+0000

2024-10-30T03:00+0000

internacional

eeuu

kamala harris

política

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

donald trump

partido demócrata (eeuu)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/17/1156350554_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7420eb3231b6f5a944c133b4d2120003.jpg

A diferencia de años o décadas pasadas, los mítines demócratas ya no son eventos donde el optimismo predomina. Ahora, debido a la polarización política que vive la sociedad estadounidense, los eventos multitudinarios de Kamala Harris están marcados por un lenguaje sumamente agresivo que pretende desacreditar al simpatizante republicano y la ideología de estos, sugiere el analista político Collin Pruett en un artículo para The American Conservative. "Por todo Estados Unidos, los demócratas acusan a sus oponentes de fascismo, tachando a los votantes republicanos de apoyar la segunda venida de Adolf Hitler. La estrategia demócrata de la alegría, al parecer, ha sido abandonada", afirma Pruett.Según el experto, la furia comenzó con un artículo del medio Atlantic cuyas fuentes, dijo, no son muy fiables, lo cual indica que podría ser un artículo a modo para afectar a Trump. De acuerdo con Atlantic, el candidato republicano a la Casa Blanca simpatiza con ideas nazis de Adolf Hitler, una narrativa que ha sido replicada varias veces por la demócrata Kamala Harris en sus mítines. Trump ha negado categóricamente tales acusaciones. "La idea más nueva de Kamala y su campaña es que todos los que no votan por ella son nazis. Yo no soy un nazi. Soy lo contrario de un nazi", dijo el también empresario el 28 de octubre. Este tipo de señalamientos sin fundamento alguno, dice Pruett, forman parte del "descenso de la izquierda al abismo ético", algo que, aunque no es nuevo, sigue siendo promovido por muchos medios corporativos de Estados Unidos, a los que no les importó el intento de asesinato contra Trump, agregó el analista. "Los últimos días de la campaña de 2024 serán feos. Los demócratas han dejado de lado sus súplicas posteriores al intento de asesinato en favor de una retórica más fría. Luchando en las encuestas, han recurrido a acusar a los conservadores de intentar reproducir los crímenes morales más graves de nuestra civilización", menciona el especialista."Kamala Harris puede llegar a ser presidenta, pero su campaña presagia un futuro inquietante. Para el pueblo estadounidense, todo esto es bastante triste", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20241029/los-republicanos-serian-mas-virales-en-x-que-los-democratas-a-dias-de-las-elecciones-1158634161.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, kamala harris, política, elecciones presidenciales de eeuu (2024), donald trump, partido demócrata (eeuu)