"Si Harris pierde, habrá una carrera loca para culpar a alguien por su derrota"

De acuerdo con el diario estadounidense, los demócratas están culpando a Harris y su equipo por sus “decepcionantes” mensajes durante la campaña, en particular sobre el tema económico. Otros integrantes del partido culpan al presidente estadounidense Joe Biden por “tardar demasiado” en apartarse de la candidatura.Un estratega demócrata, citado por el medio The Hill, consideró que los partidarios están “nerviosos” y buscan “cubrirse las espaldas” antes de las elecciones del 5 de noviembre. Dijo que no le “sorprende” que estas acusaciones y señalamientos se estén produciendo antes de la jornada electoral en la que compiten contra Donald Trump.Algunos demócratas incluso siguen criticando que la vicepresidenta eligiera a Tim Walz, gobernador de Minnesota, como su compañero de fórmula. Lo que "seguramente le será cuestionado” si Donald Trump gana, señaló el diario. “Afrontémoslo, no fue una gran elección”, señaló un donante del partido.The Hill subrayó que la distancia que mantiene Harris con Joe Biden -quien recientemente comparó a los partidarios del candidato republicano con "basura"- también “irritó” a los leales al presidente, pues consideraron que el demócrata tuvo una Administración "exitosa" y debería estar ayudando en la campaña. Joel Payne, estratega demócrata consultado por The Hill, dijo que la "ansiedad" de los integrantes de su partido es "comprensible", ante un posible segundo mandato de Trump, pero estimó que la candidata demócrata "está cerrando fuerte" la campaña.Debido a que la contienda presidencial se encuentra "reñida", según el medio estadounidense, eso crea "nerviosismo y paranoia" en ambos partidos. Los republicanos también podrían replantearse si vuelven a acompañar a Donald Trump en una tercera candidatura, si pierde en las próximas elecciones ante Kamala Harris.

