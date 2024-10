https://noticiaslatam.lat/20241024/dinero-oscuro-motivos-mas-oscuros-por-que-bill-gates-apoya-a-kamala-harris-1158490381.html

Dinero oscuro, motivos más oscuros: ¿Por qué Bill Gates apoya a Kamala Harris?

¿Qué es Future Forward?Establecido en 2018 por exempleados de la campaña de Obama y surgido de improviso en las últimas semanas de la carrera de 2020 para financiar un bombardeo mediático masivo a favor de Biden, Future Forward es un supercomité de acción política financiado principalmente por grandes empresas tecnológicas y de capital riesgo, incluidas Meta*, Google, el criptofinanciero Sam Bankman-Fried, Bain Capital y Bridgewater Associates.El super-PAC ha recaudado la friolera de 700 millones de dólares para el ciclo electoral de 2024, y lanzó 75 millones de dólares en anuncios a favor de Harris en una sola semana. Estaba previsto que la donación se mantuviera en secreto, pero el New York Times la descubrió.¿Qué hay detrás de la "generosidad" electoral de Gates?Las elecciones de 2024 son al menos el segundo ciclo electoral en el que Gates ha utilizado un mecanismo de dinero oscuro para apoyar al candidato del Partido Demócrata. En 2020, la Fundación Bill y Melinda Gates aportó casi 70 millones de dólares al New Venture Fund, una organización sin ánimo de lucro perteneciente a la consultora Arabella Advisors, que financia el Sixteen Thirty Fund, un gigante de las donaciones no declaradas para políticos demócratas y causas liberales que recaudó casi 390 millones de dólares hace cuatro años. Públicamente, Bill Gates y su ahora exesposa también donaron 500.000 dólares al comité inaugural de Biden.También el multimillonario ha apoyado activamente a los candidatos demócratas, al menos desde 2008, contribuyendo económicamente y elogiando las campañas de Barack Obama y Hillary Clinton.Los lazos de Gates con los Clinton están profundamente arraigados: el multimillonario se ha convertido en uno de los principales donantes de la Fundación Clinton y ha forjado alianzas con la organización para proyectos globales desde al menos 2013.En una reveladora entrevista en 2016 en la que explicaba su preferencia por Clinton, Gates dijo que "ha habido cuestiones sobre las vacunas en general en las que algunos de los candidatos han demostrado que no están tan al día sobre las vacunas en general, y eso tiene que ser preocupante".¿Cómo se ha beneficiado Gates de la agenda de los demócratas?Dado que se espera que la candidatura presidencial de Harris continúe en líneas generales la política exterior e interior de Biden/Clinton, tiene sentido que Gates apoye a la vicepresidenta, teniendo en cuenta la amenaza percibida de Trump y sus tendencias antivacunas, antitecnológicas y antiintervencionistas.Además, después de que Biden abandonara y nombrara a Harris su sucesor, Gates opinó que "es estupendo tener a alguien más joven que pueda pensar en cuestiones como la inteligencia artificial y en cómo darle la forma adecuada".La fortuna de la Fundación Gates recibió un gran impulso durante la gestión de Biden, y su dotación pasó de 69.000 millones de dólares en 2020 a 75.200 millones en 2023.El fundador de Microsoft disfrutó de una bonanza de beneficios gracias a las vacunas de ARNm contra el coronavirus ordenadas por la Administración Biden. En 2022, vendió acciones de BioNTech que compró en 2019 al ralentizarse las ventas. Su fundación también posee acciones de Pfizer, CureVac y Vir Biotech desde mucho antes de la pandemia.La fundación del multimillonario apoya el Global Virome Project, una ambiciosa iniciativa creada en 2018 para predecir patógenos que podrían desencadenar pandemias letales, pero acusada de convertir en armas los virus a través de una red de 150 biolaboratorios de todo el mundo.Gates también ha respaldado una amplia gama de iniciativas afiliadas al Foro Económico Mundial, incluidos proyectos para reducir las emisiones y crear carne y lácteos sintéticos. En 2022, The Seattle Times reveló que Gates presionó en secreto para salvar el paquete de gasto social y climático de más de 2 billones de dólares de Biden.El multimillonario también ha sido uno de los principales patrocinadores de la batalla del Gobierno de Biden contra los medios de comunicación y la "desinformación" en línea. Una investigación de MintPress de 2021 reveló que su fundación había financiado unos 319 millones de dólares en medios de comunicación, como CNN, BBC, Le Monde, Financial Times, Der Spiegel y otros, para garantizar una cobertura favorable de su agenda y la de sus aliados.* La actividad de Meta (propietaria de Facebook e Instagram) está prohibida en Rusia por difundir materiales extremistas.

