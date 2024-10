La visión económica de Harris no convence ni a los demócratas: "Ha dejado a mucha gente con dudas"

https://noticiaslatam.lat/20241030/la-vision-economica-de-harris-no-convence-ni-a-los-democratas-ha-dejado-a-mucha-gente-con-dudas-1158634044.html

Algunos estrategas y donantes demócratas consideran que el mensaje económico de Harris no ha impactado y ha dejado a muchos votantes con dudas, en momentos en que la clase media del país ha sufrido el aumento del costo de vida. En las ultimas semanas, la campaña de Kamala Harris se ha centrado en atacar a su contrincante republicano Donald Trump, pero ha perdido terreno frente a él en las encuestas, pues los votantes ya no se sienten motivados ante esas críticas porque ya son mas que conocidas."En lo que no creo que haya hecho un trabajo suficientemente bueno es en que [Trump] se sale con la suya diciendo: 'La economía es la peor de la historia, hay más desempleo, la inflación es la más alta de la historia'", comentó Steve Jarding, un estratega demócrata.El experto también considera que Harris no ha defendido lo suficiente los logros en materia de economía alcanzados por la actual Administración demócrata encabezada por el presidente Joe Biden.The Hill destaca que, aunque la vicepresidenta ha presentado una lista de propuestas para ayudar a las familias de clase media y ha reducido la ventaja de Trump en este tema, una encuesta reciente de Reuters/Ipsos encontró que los votantes todavía piensan que Trump tiene un mejor enfoque que Harris en la economía, por un margen de 46% a 38%.Otro estratega consultado por el medio estadounidense coincide en que los mensajes de Harris sobre la economía "dejaron mucho que desear". La campaña de Harris respondió durante el fin de semana que la vicepresidenta se centraría en la economía durante la última semana de la contienda.

