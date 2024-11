https://noticiaslatam.lat/20241101/como-podria-contribuir-brasil-a-la-creacion-de-un-sistema-de-pagos-transfronterizos-de-los-brics-1158697945.html

¿Cómo podría contribuir Brasil a la creación de un sistema de pagos transfronterizos de los BRICS?

Sputnik Mundo

El sistema de pago electrónico Pix podría ser una base para la creación de un nuevo sistema de pagos transfronterizos de los BRICS, señalan a Sputnik varios... 01.11.2024, Sputnik Mundo

¿Qué es el sistema de pago electrónico Pix?En noviembre de 2020, Brasil lanzó un nuevo sistema de pago instantáneo Pix, que inició una revolución financiera inimaginable hasta entonces en el país.Pero los estudios del Banco Central de Brasil para viabilizar la herramienta comenzaron mucho antes, en 2016, durante el Gobierno del expresidente Michel Temer. En aquel momento, el equipo técnico elaboró el primer informe sobre posibles diseños de nuevas plataformas de pago más ágiles que las existentes hasta entonces, como DOC (Documento de Transferencia de Crédito) y TED (Transferencia Bancaria Expresa), que, dependiendo de la situación, tardaban más de 24 horas en realizar transferencias.En el trimestre anterior al lanzamiento, las tarjetas de débito representaban el mayor volumen de transacciones en el país, con un 25% del total, seguidas de las tarjetas de crédito (19%). Cuatro años después, el escenario es completamente diferente. El sistema Pix se utilizó en el 45% de las transacciones financieras en Brasil en el segundo trimestre de 2024, muy por delante del segundo puesto que ocupa la tarjeta de crédito.En septiembre del año 2024, el sistema también batió el récord de 227 millones de transacciones en un solo día, lo que demuestra la fiabilidad de la herramienta.En medio de todo el éxito y la innovación que ha supuesto Pix, la creación de un nuevo sistema de pagos transfronterizo será uno de los focos de atención de Brasil cuando asuma la presidencia rotatoria de los BRICS en 2025, proclamó el ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, durante la XVI Cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán.En este sentido, la economista y profesora de la Fundación Getulio Vargas Carla Beni señala a Sputnik que la experiencia brasileña será fundamental para la creación de un sistema de pagos transfronterizo."El trabajo realizado con Pix también es significativo para la cooperación de Brasil en la creación del sistema de pagos [de los BRICS]. Mirando el gráfico de la evolución del uso de nuestra herramienta financiera, hay un vuelco [a lo largo del tiempo].(...) Pix es el número uno", comparte con Sputnik.También señala que el mundo está comprobando cada vez más lo perjudiciales que son las sanciones aplicadas por EEUU contra varios países del mundo. Con un sistema de pagos propio basado en Pix, por ejemplo, los efectos de tales medidas se minimizarían enormemente, cree la analista.La experta agrega que una de las principales barreras para la implantación de un sistema de pagos internacional es precisamente la tecnología, que, según ella, no parece ser un problema entre los miembros de los BRICS. El proceso podría convertirse en un reto aún menor dada la digitalización en curso de las monedas de los países miembros, como el Drex (el proyecto de moneda digital de Brasil, que aún no se ha puesto en marcha) y el modelo de monedero digital que ya existe en China desde hace más de 10 años."Aparte de esta cuestión tecnológica, ahora tenemos los acuerdos y combinaciones políticas, que también son cuestiones difíciles en el proceso de implementación. Pero creo que [los BRICS] estamos en un nivel muy avanzado en términos de tecnología y diplomacia [entre los países]", argumenta.¿Tienen otros países el sistema al estilo de Pix?Sí, otros países tienen sistemas de pago instantáneo del estilo de Pix, aunque cada uno tiene sus peculiaridades. Una encuesta de ACI Worldwide, empresa de software de pago en tiempo real, mostró que los países del sur global ya lideran este mercado. En primer lugar, se encuentra la India, socio de Brasil en los BRICS, con el 49% de las transacciones mundiales, seguido de Brasil (14%), Tailandia (8%) y China (7%).La profesora explica que el éxito de la herramienta brasileña también está ligado a la bancarización después de la pandemia del COVID. Antes, cerca del 40% de las personas no tenía cuenta bancaria, cifra que ahora es inferior al 18%, según los datos del Banco Central de Brasil."Durante la pandemia, era necesario tener una cuenta para recibir Ayuda de Emergencia, por ejemplo, lo que posteriormente facilitó mucho que la gente realizara estas transacciones a través de Pix. La población brasileña, independientemente de las diferencias educativas, sociales y tecnológicas y de la desconfianza en el sistema financiero, tuvo una enorme adhesión [al sistema] por la rapidez de las transacciones. Y Pix demostró ser una herramienta democrática", aclara.El coordinador del Centro de Estudios Educativos y Sociales (NEES) de la Universidad Federal Fluminense (UFF), el profesor Marco Aurélio dos Santos Sanfins, explica a Sputnik otra ventaja de Pix que puede ser muy útil en la implantación del nuevo sistema por parte del grupo.Pix demuestra lo avanzado que es el sistema financiero brasileño, uno de los mejores del mundo, enfatiza.¿Cuál es el mayor reto para crear un sistema internacional de pagos?En la actualidad, el sistema internacional de pagos más utilizado es SWIFT, creado en 1973 y que conecta a más de 11.000 instituciones financieras de 200 países y territorios. Sin embargo, la intensificación de las sanciones económicas impuestas por los aliados occidentales a países considerados por ellos rivales en su momento ha afectado cada vez más a la credibilidad de la herramienta, que puede excluir a una nación en función de la voluntad de Estados Unidos y sus socios. Es en este contexto en el que han crecido los debates de los Estados miembros de los BRICS sobre una alternativa.El profesor de la UFF considera que la diversidad de impuestos que cada país aplica a las importaciones y exportaciones es un reto importante para construir esta alternativa."Crear un sistema de pago internacional, incluso basado en Pix, para que las transacciones sean más rápidas y eficientes no es algo tan sencillo de desarrollar, principalmente por todos los marcos fiscales que existen entre importaciones y exportaciones, y también por la paridad de cada una de estas monedas en relación con los miembros de los BRICS y en relación con el dólar. Sin embargo, creo que con mucho estudio e investigación, todo esto se puede superar", subraya.En sus palabras, cuando el sistema esté listo, el grupo BRICS será mucho más fuerte y menos propenso a las fluctuaciones y crisis mundiales, además de no depender tanto del dólar, que actualmente el Gobierno estadounidense utiliza como arma política al servicio de sus propios intereses.

brasil

