Un sistema de pagos BRICS podría suponer "un gran avance" y asentarse como "una alternativa a SWIFT"

En su opinión, dicho sistema "tendría que superar la prueba del tiempo" para ser aceptado por más participantes, y puede que haya que reformarlo con el tiempo para que el mecanismo "acabe siendo reconocido como una alternativa digna a SWIFT".Al mismo tiempo, continúo, los BRICS no tiene como objetivo oponerse a Occidente. Así, los fundadores del grupo han reiterado en varias ocasiones que el propio Occidente, a través de sus sanciones, está obligando a cada vez más países a encontrar vías alternativas de liquidaciones para no depender de terceras partes."A menos que la realidad económica mundial haga entrar en razón a las potencias occidentales y renuncien a su intento de seguir buscando el dominio, imponiendo sanciones a los demás, seguiremos estancados en un mundo con dos bandos enfrentados", subrayó.Por otra parte, Wong discrepó de la opinión de que el uso de monedas nacionales en las liquidaciones comerciales sea un paso atrás.Los líderes de los BRICS acordaron en la XVI Cumbre de la organización celebrada en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre, estudiar la posibilidad de crear una infraestructura independiente de liquidación y depositario transfronterizo BRICS Clear.Anteriormente, la presidenta del Consejo de la Federación (Cámara Alta) de Rusia, Valentina Matvienko, informó que el grupo podría crear una plataforma digital multilateral de liquidación y pago BRICS Bridge, mientras que el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, anunció que se debatirá un proyecto común del sistema financiero y de liquidación. Durante la cumbre, el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso crear una nueva plataforma de inversión de los BRICS, que se convertiría en una poderosa herramienta para apoyar las economías nacionales y proporcionar recursos financieros a los países del sur global. Según una declaración conjunta adoptada por los líderes de los BRICS, estos alientan el fortalecimiento de las redes de corresponsalía bancaria dentro del grupo y la habilitación de liquidaciones en divisas locales, en línea con la iniciativa de pagos transfronterizos de los BRICS, voluntaria y no vinculante, y esperan seguir debatiendo en este ámbito.

