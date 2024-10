https://noticiaslatam.lat/20241031/moscu-afirma-que-kiev-comienza-a-mostrar-ansiedad-por-la-situacion-en-los-frentes-1158673688.html

Moscú afirma que Kiev comienza a mostrar ansiedad por la situación en los frentes

MOSCÚ (Sputnik) — Kiev muestra una gran ansiedad por la situación que se está desarrollando en los frentes de la operación militar especial rusa en Ucrania... 31.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-31T11:23+0000

2024-10-31T11:23+0000

2024-10-31T11:23+0000

El portavoz agregó que "todos los planes de paz, todos los planes de victoria" ucranianos se reducen a un objetivo: incluir a Occidente en el conflicto. El 29 de octubre, el periódico New York Times informó, citando a funcionarios estadounidenses, que el punto del llamado 'plan de victoria' de Volodímir Zelenski sobre "el paquete de disuasión no nuclear", que no presentó públicamente, implicaba una solicitud para transferir misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania. Al mismo tiempo, el medio señaló que esta solicitud es absolutamente imposible. El pasado 16 de octubre, Zelenski presentó ante el Parlamento ucraniano el llamado plan de la victoria, propuesta que incluye cinco puntos y tres anexos secretos. El documento contempla, en particular, el ingreso de Ucrania en la OTAN, el levantamiento de la prohibición de atacar el territorio ruso con misiles de largo alcance y el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, una posible membresía de Ucrania en la Alianza Atlántica amenaza la seguridad de Rusia, y el riesgo de adhesión de este país vecino al bloque fue una de las causas del inicio de la operación militar especial rusa el 24 de febrero de 2022.

