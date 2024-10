https://noticiaslatam.lat/20241029/kiev-recurre-a-mercenarios-por-su-debilidad-y-porque-ya-no-tiene-gente-en-edad-de-combatir-1158634892.html

Kiev recurre a mercenarios por su "debilidad y porque ya no tiene gente en edad de combatir"

Kiev recurre a mercenarios por su "debilidad y porque ya no tiene gente en edad de combatir"

El hecho de que Ucrania haya recurrido a mercenarios de otros países para llevar a cabo sus ofensivas contra Rusia indica que es una nación con una debilidad...

Si hubiera personas que creyeran en la "causa ucraniana", no huiría del servicio militar a través de sobornos u otros métodos ilegales o corruptos y, al contrario, pelearía en favor de su patria, señala. Debido a esa falta de credibilidad en el discurso bélico patriótico, dice, es lógico pensar que Ucrania tiene "un Gobierno ilegítimo, cuyo presidente [Volodímir Zelenski] es un personaje salido del mundo de la comicidad y continúa siendo un cómico en las relaciones internacionales". El 27 de octubre, las fuerzas rusas abatieron a un grupo de saboteadores contratados por Kiev en la región de Briansk. Entre los neutralizados había ciudadanos de Estados Unidos, Polonia y Canadá, según las autoridades de Rusia. Entre los bienes personales de los abatidos fueron hallados una bandera canadiense, un libro de oraciones en polaco y un cuaderno con notas sobre el entrenamiento táctico en inglés. Además, uno de los mercenarios asesinados tenía un tatuaje que indica que pertenecía al 75 Regimiento de los Rangers de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos.Atilio Borón no duda en que la versión de Moscú sea cierta: que los mercenarios extranjeros son parte de la estrategia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra el país gobernado por Vladímir Putin, ya que Ucrania no tiene suficiente población joven para conformar un Ejército sólido, dice. "Los mercenarios vienen de todo el mundo, son militares que no son absolutamente de confiar, porque los contratan por un tiempo, pero después no les pagan lo que les deben pagar (...) Uno de los indicios más claros de la derrota de Ucrania en este conflicto es que hayan acudido a la ayuda de mercenarios", señala el doctor en Ciencia Política por la Universidad Harvard.Desde el inicio de la operación especial rusa en febrero de 2022, las fuerzas rusas han destruido un total de 647 aviones de guerra, 283 helicópteros, 34.783 vehículos aéreos no tripulados; 584 lanzaderas de misiles, 18.902 tanques y otros vehículos blindados, 1.481 lanzacohetes múltiples,16.927 piezas de artillería y morteros, y 27.720 automóviles militares especiales.El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que, desde el inicio de la operación especial, las Fuerzas Armadas rusas han eliminado a más de 5.900 mercenarios extranjeros."En cuanto a los mercenarios extranjeros, también sufren pérdidas significativas por su estupidez. En cualquier caso, el público de los países cuyos gobiernos envían personas a la zona del conflicto debería saber lo que está sucediendo allí. Y llamaremos la atención de la gente para que evalúen las acciones de sus gobernantes", expresó el presidente ruso Vladímir Putin a mediados de 2023.

