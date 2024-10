https://noticiaslatam.lat/20241017/plan-para-reducir-importaciones-chinas-haria-que-mexico-dependa-y-sea-mas-vulnerable-ante-eeuu-1158287326.html

Plan para reducir importaciones chinas haría que México "dependa" y sea más "vulnerable" ante EEUU

Plan para reducir importaciones chinas haría que México "dependa" y sea más "vulnerable" ante EEUU

Sputnik Mundo

Luego de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que se buscará fortalecer a la región de Norteamérica con la reducción de las importaciones de productos... 17.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-17T20:41+0000

2024-10-17T20:41+0000

2024-10-17T21:20+0000

américa latina

claudia sheinbaum

méxico

américa del norte

china

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/07/1e/1156503731_30:482:2814:2048_1920x0_80_0_0_cd5441b06af238edee47a7c77e555806.jpg

Julio Peña Vega, maestro por la UNAM y responsable del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de FES Acatlán, dijo a Sputnik que este anuncio es una respuesta de México a las críticas desde Washington sobre que el país latinoamericano es un "puente" para los productos chinos que ingresan al mercado estadounidense y que se han usado para "atacar" en el marco de la contienda electoral.El académico estimó que la postura mexicana de reducir las importaciones de productos asiáticos podría cambiar después de la elección presidencial en Estados Unidos y se defina al ganador. Observó que, debido a la "fuerte dependencia" de México con el mercado estadounidense, esta medida podría ser benéfica para "calmar el entorno político y electoral" estadounidense, pero podría ser contraproducente a largo plazo.El experto afirmó que el Gobierno mexicano podría "perder la oportunidad" de impulsar las relaciones económicas y diplomáticas con China, que representa "una gran potencia" y que muestra interés por el mercado latinoamericano, y además dijo que este plan no lo beneficiará la necesidad del país latinoamericano de diversificar a sus socios comerciales. Carlos López Alvarado, internacionalista y académico de la UNAM, dijo en entrevista para Sputnik que México debe buscar fortalecer la región comercial de América del Norte, debido a que el país latinoamericano todavía no tiene las condiciones para diversificar su economía, sin embargo, indicó que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, impulsará el desarrollo de la industria mexicana, como parte de su proyecto sexenal.El internacionalista afirmó que este anuncio del secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard para "fortalecer a la región de Norteamérica", se da también en el marco de la próxima renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y ante la incertidumbre en el país norteamericano por las elecciones presidenciales de noviembre.El académico de la UNAM estimó que las relaciones diplomáticas entre México y Pekín no se verán afectadas por la decisión del Gobierno de Claudia Sheinbaum de reducir las importaciones de productos de Asia, pues estas se encuentran en un "buen momento" en el ámbito político, al coincidir en la "necesidad de un nuevo entendimiento de la política global".El pasado 8 de octubre, Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, que se van a "movilizar todos los intereses legítimos en favor de fortalecer a la región Norteamérica", de cara a la contienda comercial entre Estados Unidos y China.Durante su participación en 'BloombergNEF Forum' que se realizó en Monterrey, el nuevo titular de la dependencia mexicana destacó que el país latinoamericano ha tenido una participación del 16% en el mercado estadounidense en lo que va del 2024, esto en contraste con el 5% registrado en 1988.El 20 de julio, Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hizo un llamado a revisar la relación comercial con China, al considerar que el país latinoamericano compra más a la nación asiática de lo que le vende.Las posturas de México sobre el comercio con China se dan de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las cuales comenzarán a partir del próximo año.Las áreas de oportunidadLos expertos consultados por Sputnik consideraron que México debe terminar de desarrollar su industria mediante beneficios únicos, como la mano de obra barata, acceso a la tecnología estadounidense y la especialización. Aunque, indicaron que las áreas en las se puede tener oportunidad con el mercado estadounidense se encuentran en rubros como:De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), el país latinoamericano tuvo una participación de 1.58% en las exportaciones hacia China, que correspondieron a 5.592 millones de dólares en lo que va de 2024, mientras que las importaciones chinas se ubicaron en 20.2%, a 72.512 millones de dólares. El balance comercial neto entre México y China se ubicó en un saldo negativo de 66.920 millones de dólares.

https://noticiaslatam.lat/20241016/rusia-y-china-aumentan-la-cooperacion-economica-pese-a-la-presion-externa-1158273691.html

https://noticiaslatam.lat/20241009/ebrard-mexico-va-a-movilizar-todos-los-intereses-legitimos-a-favor-de-norteamerica-ante-china-1158107072.html

https://noticiaslatam.lat/20241014/el-potencial-de-cooperacion-entre-china-y-mexico-en-la-fabricacion-de-vehiculos-es-enorme-1158236944.html

méxico

américa del norte

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Carlos Martínez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/06/1157318895_5:0:318:313_100x100_80_0_0_79b499ad05dfe6780c6fc692a560bf89.jpg

Carlos Martínez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/06/1157318895_5:0:318:313_100x100_80_0_0_79b499ad05dfe6780c6fc692a560bf89.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Carlos Martínez https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/06/1157318895_5:0:318:313_100x100_80_0_0_79b499ad05dfe6780c6fc692a560bf89.jpg

claudia sheinbaum, méxico, américa del norte, china, universidad nacional autónoma de méxico (unam)