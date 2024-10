https://noticiaslatam.lat/20241028/por-que-las-minorias-etnicas-tienen-cada-vez-mas-peso-en-las-elecciones-de-eeuu-1158546987.html

¿Por qué las minorías étnicas tienen cada vez más peso en las elecciones de EEUU?

En las últimas semanas de la campaña electoral de Estados Unidos, tanto la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, como su adversario republicano, el exmandatario Donald Trump, han centrado casi todos sus esfuerzos en apenas un puñado de estados, conocidos como los swing states: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.El motivo de esta estrategia es la particularidad del sistema electoral del país norteamericano para elegir presidente, que no tiene en cuenta el voto popular, sino que se basa en un modelo que otorga un número fijo de "votos" a cada estado. Un candidato requiere obtener 270 para llegar a la Casa Blanca.En el último tiempo, los mencionados 7 territorios se han convertido en los más disputados por ambos partidos, al tratarse de electorados que pueden cambiar sus preferencias según cada elección y, por lo tanto, el candidato que obtenga el apoyo de la mayoría de estos estados —sumado al resto de los votos obtenidos en los bastiones que tradicionalmente cada partido históricamente gana— tiene prácticamente asegurada su victoria en los comicios.Pero este ciclo electoral ha exhibido además la confirmación de un fenómeno todavía más particular en relación con la creciente atomización de las bases electorales de cada partido, ya que tanto la mayoría de los mítines y actos proselitistas en estos estados, como también los discursos de los candidatos y sus plataformas están diseñados no para atraer el voto de la ciudadanía en general, sino para seducir a las minorías étnicas más prominentes en cada territorio, ya sean grupos raciales o comunidades migrantes.Latinos y afroamericanos, los grupos más cortejadosLas razones de este fenómeno son varias. Primero, aunque la población blanca se mantiene como el grupo étnico predominante en el país (apenas por debajo del 60%) y el que vota en mayor porcentaje, la tendencia creciente de disminución de este sector ha hecho que los partidos busquen con más determinación el apoyo de un electorado más diverso para triunfar en los comicios.Eso explica, por ejemplo, que la campaña de Donald Trump haya aumentado considerablemente su inversión para llegar a los votantes latinos, una demográfica que no para de crecer en EEUU y que actualmente representa al 15% del electorado. Aunque este grupo históricamente ha votado por los demócratas, en los últimos años, especialmente desde la primera campaña de Trump en el 2016, ha empezado a decantarse por los republicanos.Pese a que muchos analistas vaticinaron que se trataba de un bloque electoral que, a medida que fuera creciendo, representaría una ventaja casi insuperable en beneficio de los demócratas, la realidad resultó distinta, exhibiendo que el votante latino no se comporta de forma monolítica ni votan todos por las mismas razones. Mientras muchos hispanos eligen a los demócratas por cuestiones vinculadas a sus políticas migratorias generalmente menos punitivas —pese a que Harris ha exhibido un discurso más duro con respecto a sus antecesores en la materia—, otros optan por los republicanos atraídos por sus políticas económicas o sociales de corte más conservadoras.De la misma forma que Trump ha redoblado sus esfuerzos para cortejar a los latinos, el equipo de Kamala Harris en las últimas semanas se ha enfocado en persuadir a los afroamericanos (alrededor del 13% de los votantes) de no abandonar a los demócratas, como todas las encuestas indican que un porcentaje considerable lo hará, enviando a populares figuras como el expresidente Barack Obama, el rapero Eminem y el exbasquetbolista Earvin Magic Johnson para pedir el voto a favor de la vicepresidenta, quien a su vez ha dedicado buena parte de su agenda en el último mes en visitar iglesias de la comunidad afroamericana y participar de entrevistas con programas de radio y podcast conducidos por periodistas negros.Otra razón que explica el ascenso de las minorías étnicas tiene que ver con la baja histórica de la natalidad en el país, cuya tasa en el 2023 fue la más baja desde el año 1979 y, a la vez, el aumento de las nacionalizaciones de residentes extranjeros. Según datos del 2022, ya representan uno de cada 10 votantes elegibles en EEUU.Entre 2012 y 2022, el número de extranjeros naturalizados (con el mayor porcentaje siendo migrantes legales provenientes de México y varias naciones asiáticas como la India, China y Filipinas) creció un 32% en apenas una década, pasando de 18 a 23,8 millones. Durante ese mismo período, el número de personas nacidas en EEUU que cumplieron 18 años, es decir, la edad mínima para ejercer el derecho al voto, aumentó apenas un 8%."Una estrategia electoralista nociva para el país"Para Samuel Losada, internacionalista de la Universidad de Belgrano, este fenómeno, que en teoría debería ser positivo por sumar en la agenda pública a comunidades históricamente postergadas en EEUU, no ha pasado de ser en la práctica una estrategia electoralista que no ha logrado mejoras en las condiciones de vida de estos grupos, y que hasta en varios casos ha sido un obstáculo para la implementación de políticas positivas, causando situaciones "nocivas" para el país y el mundo.El experto apunta que luego de que el descongelamiento de las relaciones con Cuba ordenadas por el entonces presidente Barack Obama resultara en una fuerte pérdida de votos latinos en Florida en las elecciones del 2016 y el 2020 para los demócratas, el Gobierno de Biden decidió continuar con las medidas establecidas por su antecesor Trump, que revirtieron la política de apertura con la isla.Este ejemplo, continúa Losada, es representativo de los riesgos de poner en práctica una doctrina solo por los intereses electorales que pueda producir, algo que como se ha visto en la actual campaña presidencial, no se limita únicamente a la relación con la comunidad hispana y el vínculo diplomático con los países de la región.Por ello, afirma el experto, Harris se ha comprometido a seguir transfiriendo armas y dinero a Kiev con la intención de convencer a los casi 200.000 integrantes de esa comunidad en Pensilvania de que votan por ella. Pero también, asegura, es una estrategia que tiene como objetivo seducir a los polacos-estadounidenses, ya que, durante esos mismos discursos, Harris inventó, sin ningún tipo de argumento o prueba, que el presidente ruso, Vladímir Putin, buscaría en el futuro atacar a Polonia."Tanto en Michigan como en Wisconsin y Pensilvania, hay una cantidad importante de polacos nacionalizados o descendientes de ciudadanos de ese país, alrededor de medio millón en cada uno de esos estados y hasta un poco más, y el propósito de esa mentira de Harris está vinculado a su deseo de ganar en esos territorios, sustituyendo los votos árabes y musulmanes que no obtendrá por votos polacos", afirma.En ese sentido, y pese a ser conscientes del riesgo de alienar el voto de los árabes estadounidenses en un estado como Michigan al apoyar la operación militar de Israel en Gaza y el Líbano, Losada añade que el equipo de Harris hizo un cálculo que concluyó que si bien esa postura los hará perder votos de esa comunidad en un alto porcentaje, como también de jóvenes y el sector más izquierdista, criticar al Gobierno de Benjamín Netanyahu le haría perder a la abanderada demócrata el apoyo del electorado judío.Si bien se trata de apenas el 2% de los votantes en EEUU, se trata de un grupo que supera numéricamente en todos los estados a la comunidad árabe y musulmán, y que incluye además importantes ricos donantes de las campañas demócratas en todos los niveles."Esta decisión de apoyar a Israel pese a las grandes pérdidas de vidas civiles que su accionar militar está produciendo hace más de un año deja en claro que esta atomización del electorado y la decisión de basar las políticas en base a su impacto electoral en ciertos estados y la capacidad de recaudación de fondos, está provocando que la hipocresía de sus políticos y su sistema electoral quede expuesta con total claridad", concluye el experto.

