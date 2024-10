https://noticiaslatam.lat/20241023/es-poco-probable-que-trump-o-kamala-puedan-resolver-la-guerra-en-oriente-medio-1158446897.html

Es "poco probable" que Trump o Harris puedan resolver la guerra en Oriente Medio

Es "poco probable" que Trump o Harris puedan resolver la guerra en Oriente Medio

Los conflictos en Oriente Medio que mantiene Israel en Gaza, el Líbano y contra el Gobierno de Irán, posiblemente no estarán resueltos tras las elecciones

Algunos funcionarios de la Administración Biden confían en un “impulso de última hora” para lograr acuerdos de alto al fuego en Oriente Medio antes de las elecciones del 5 de noviembre y evitar que el número de muertos siga aumentando, lo que podría "ayudar electoralmente" a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris, afirma la revista europea.Sin embargo, The Economist considera como "improbable" que Tel Aviv acepte un acuerdo de alto al fuego en Gaza o el Líbano hasta que lleve a cabo su respuesta militar contra Teherán, tras el lanzamiento de un ataque con 180 misiles balísticos hace algunas semanas contra suelo israelí. Kamala Harris prometió mantener el apoyo militar a Israel, aunque "ha sido más enérgica" respecto a la petición para poner fin a los combates en el enclave y reconocer el "sufrimiento de los palestinos", subrayó el medio. Agregó que una victoria demócrata "no acortaría" la duración del conflicto, pues Joe Biden seguirá siendo presidente hasta enero.Por su parte, Donald Trump también conversado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, al igual que el Gobierno demócrata. The Economist puntualizó que el republicano se pronunció en el debate presidencial de julio en permitir que Tel Aviv "termine el trabajo" en Gaza y el 4 de octubre sugirió que Israel ataque instalaciones nucleares iraníes.The Economist consideró que el enfrentamiento entre Tel Aviv y Teherán tiene el “potencial de mayor destrucción en toda la región” y que la respuesta militar podría ocurrir en los “próximos días”, luego de que el gabinete israelí habría decidido la semana pasada sobre los posibles objetivos. El presidente estadounidense, Joe Biden, habría acordado con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que la respuesta se centrará principalmente en objetivos militares, más que en infraestructura nuclear. Aunque esta acción de represalia podría generar una nueva respuesta de Irán, agregó.

