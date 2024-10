https://noticiaslatam.lat/20241011/caso-diddy-eeuu-intenta-borrar-las-huellas-de-criminales-utiles-al-juego-imperialista-1158141801.html

Las acusaciones contra el famoso rapero estadounidense P. Diddy prometen sacudir a los gigantes de Hollywood. Sin embargo, se destaca el silencio ensordecedor de autoridades, personalidades públicas occidentales y periodistas sobre el que puede ser uno de los mayores casos de explotación sexual en el mundo del arte estadounidense.A su vez, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, comentó que el material comprometedor sobre las fiestas del rapero fue utilizado incluso para presionar a los implicados a defender el apoyo del Gobierno de Volodímir Zelenski en medio del conflicto en Ucrania, entre otras agendas."Hay una lista de miles de personas que dependen de alguna manera de estas cosas, contra las que existe este material perjudicial, que se utiliza para promover materiales sobre Ucrania, para promover materiales sobre Venezuela, para promover materiales sobre Bielorrusia, etc.", indicó Zajárova.Joao Claudio Pitillo, profesor de Historia e investigador del Centro de Estudios de las Américas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, comentó a Sputnik que Washington fue cómplice de los crímenes de P. Diddy, al tiempo que "chantajeaba a las víctimas".El experto añadió que las agencias de seguridad, defensa e inteligencia de la Casa Blanca siempre han utilizado a "personas de los ámbitos más problemáticos de la sociedad estadounidense para hacer declaraciones políticas contra sus objetivos internacionales". A cambio, obtienen una especie de salvoconducto para sus delitos."Esto no es nuevo en la historia de Estados Unidos. Todos esos dictadores latinoamericanos que llevaban vidas turbias, gente que cortejaba al fascismo, fueron los autores de masacres, persecuciones, violencia de todo tipo en esas dictaduras de la Guerra Fría. Todos ellos fueron recibidos en Estados Unidos como celebridades y personas importantes", explicó.A medida que el apoyo a Kiev disminuía en popularidad entre los estadounidenses, el Gobierno recurrió al chantaje y a trucos criminales para crear una narrativa favorable a sus intereses, argumentó Pitillo."La famosa causa ucraniana se ha vuelto cada vez más superficial y alejada de la realidad estadounidense. La popularidad de la guerra ucraniana está cayendo en picada en Estados Unidos en dos polos: en primer lugar, por la falta de resultados positivos en el campo de batalla y, en segundo lugar, por la enorme cantidad de dinero que se envía a Ucrania. Los recursos que faltan en Estados Unidos, donde la inflación es obstinadamente alta y se cobra un alto precio en el costo de los servicios básicos, aumentan cada día", aseguró.Estados Unidos y el doble rasero en políticaPara el profesor, la dicotomía entre discurso y acción en la política estadounidense refleja un doble rasero."Lo que predican en teoría no sucede en la práctica. La política del país está dirigida a apoyar el imperialismo y los intereses políticos y económicos de EEUU. No tienen la más mínima responsabilidad de nada y, al mismo tiempo, utilizan su enorme maquinaria mediática para camuflar todo esto. Intentan engañar y trasladar sus ofensas a sus oponentes. Al mismo tiempo, demuestra el nivel de desesperación del país, recurrir a cosas tan bajas para engañar a la opinión pública sobre Ucrania, por ejemplo", puso de relieve el analista.Además, el doble rasero se utiliza para alienar a la propia población, con el fin de demostrar que el Gobierno está actuando supuestamente a favor de una causa noble, como la democracia, cuando en realidad es todo lo contrario.¿Cuál es el concepto de imperialismo?Práctica de expansión económica, política y cultural sobre una nación, el imperialismo ha sido durante siglos una herramienta de dominación utilizada por las grandes potencias, siendo EEUU el mayor ejemplo. Todo esto refleja una vez más cómo actúa el país, incluso con sus propios aliados, según el experto.

