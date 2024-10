https://noticiaslatam.lat/20241008/emmanuel-macron-el-protegido-de-rothschild-convertido-en-presidente-frances-1158078208.html

Emmanuel Macron, ¿el protegido de Rothschild convertido en presidente francés?

Emmanuel Macron trabajó como banquero de inversión en Rothschild & Cie Banque entre 2008 y 2012. Según Financial Times, durante su trabajo para los Rothschild, ganó unos 2,9 millones de euros.¿Por qué se le llaman a Macron 'presidente de los ricos'?Durante su campaña presidencial de 2017, Macron fue tachado de "candidato de las finanzas". Se presentó como candidato independiente con un partido recién creado, pero consiguió recaudar rápidamente 13 millones de euros. Los fondos procedían principalmente de una poderosa red de banqueros, financieros y empresarios, según Mediapart, un medio de investigación independiente francés. Sin embargo, las leyes francesas permitieron a la campaña de Macron mantener en secreto la lista de sus donantes.Al asumir el cargo, Macron llevó a cabo una serie de medidas para los ricos y las empresas. En particular, redujo el tipo oficial del impuesto de sociedades del 33% al 25%, recortó drásticamente los impuestos para los fabricantes, introdujo un impuesto único del 30% sobre las rentas de inversión y sustituyó el impuesto sobre el patrimonio de los muy ricos por un impuesto sobre los activos inmobiliarios valorados en más de 1,3 millones de euros.Ahora bien, la medida de aumento de impuestos, que podría aportar unos 10.000 millones de euros anuales, según el grupo de reflexión francés Terra Nova, es una medida temporal. El Gobierno francés necesita encontrar 110.000 millones de euros en los próximos años, y la mayor parte de la suma se obtendría recortando el gasto público, según el NYT.¿Por qué los Rothschild apoyan a Macron?En septiembre de 2018, Financial Times llamó a Macron "el protegido" de David de Rothschild y citó al banquero aclamando al presidente francés como "decisivo", "extremadamente inteligente", "valiente" y "haciendo lo que dijo que haría". Cuando FT le preguntó sobre el "improbable ascenso de Macron a la presidencia", de Rothschild respondió que "los planetas se han alineado".Los Rothschild parecen tener un motivo para apoyar a Macron, un previsible presidente que juega a favor de los ricos: la estructura bancaria de los Rothschild fue nacionalizada dos veces en la historia moderna de Francia, por el régimen de Vichy en 1940 y por la coalición socialista del presidente François Mitterrand en 1981.En 1984, Eric de Rothschild obtuvo permiso para fundar un nuevo banco, pero se le prohibió utilizar el nombre de la familia. La restricción se levantó bajo el mandato del primer ministro Jacques Chirac en 1986 y la institución financiera pasó a llamarse Rothschild et Associes Banque y más tarde Rothschild et Cie. Banque.Durante la presidencia de Macron, los Rothschild reestructuraron su negocio financiero y su principal empresa, Rothschilds & Co., fue privatizada en 2023 en una operación de 3.700 millones de euros liderada por la familia. En marzo de 2023, Reuters hizo hincapié en la "reciente expansión de los Rothschild hacia la banca privada y la gestión de activos" y en que se habían vuelto "muy activos y dinámicos".En sus perspectivas macroeconómicas de septiembre, Rothschild & Co. escribió que la economía francesa necesita un impulso, añadiendo que "la persistente cuestión de cómo conciliar la necesidad de disciplina fiscal con las incesantes demandas de gasto público" debe ser resuelta por el Gobierno de Macron.

