Irán declara que restablecer el pacto nuclear depende del proceder de Occidente

Irán declara que restablecer el pacto nuclear depende del proceder de Occidente

"La posición de Irán es bien clara: el renacimiento del pacto debe tener por base el retorno de las partes opuestas a los marcos del PAIC (...). Irán no se ha distanciado de las negociaciones. Sostenemos que el camino al logro del acuerdo puede estar abierto y existe la posibilidad de reanimar el PAIC a condición de que otras partes observen las condiciones del acuerdo y muestren voluntad política para cumplir los compromisos asumidos en el marco del PAIC", señaló Kanani citado por la agencia IRNA.El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, afirmó en junio pasado que no ve nada malo en realizar el pacto nuclear a condición de que la infraestructura atómica del país quede "intacta", de acuerdo con el medio. En agosto pasado, en Irán llegó al poder un nuevo Gobierno encabezado por el presidente Masud Pezeshkián. En su gabinete fueron incluidos algunos firmantes del PAIC. Como vicepresidente fue nombrado Mohamad Javad Zarif y como canciller, Abas Araghchi. De acuerdo con la agencia ISNA, este último aseguró hace poco que no se puede restablecer el PAIC en su forma actual, pero al mismo tiempo no descartó la posibilidad de sostener nuevas negociaciones, basadas en la modificación de algunos párrafos. En diciembre de 2021, Irán autorizó por iniciativa propia al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reemplazar las cámaras de vigilancia en la planta nuclear de Karaj. Anteriormente, el OIEA no tenía acceso para montar cámaras o confirmar que no se han reanudado las centrifugadoras. Teherán anunció, al mismo tiempo, que presentaría los datos registrados por las cámaras en Karaj solo después del levantamiento de todas las sanciones estadounidenses.A principios de junio pasado, Moscú, Pekín y Teherán durante la sexta reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA emitieron una declaración conjunta, en que señalaron estar convencidos de que ha llegado el momento para dar pasos hacia la reanudación de la vigencia del pacto nuclear.

