https://noticiaslatam.lat/20241023/las-declaraciones-clave-del-segundo-dia-de-la-xvi-cumbre-de-los-brics--1158460519.html

Un nuevo sistema económico y de gobernanza global centran la Cumbre de los BRICS en Rusia

Un nuevo sistema económico y de gobernanza global centran la Cumbre de los BRICS en Rusia

Sputnik Mundo

Los mandatarios de los Estados miembros de los BRICS abordaron el papel de la asociación en la economía global, el incremento de las relaciones comerciales y... 23.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-23T12:23+0000

2024-10-23T12:23+0000

2024-10-23T16:07+0000

internacional

la xvi cumbre de los brics en rusia (2024)

rusia

kazán

brics

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/17/1158461083_0:78:2841:1676_1920x0_80_0_0_8833270c1adebaf845baae48377c49f2.jpg

Sputnik te presenta las declaraciones clave de los mandatarios de los países BRICS durante el segundo día de la XVI Cumbre del grupo.Putin destaca la estabilidad económica de los BRICSEl grupo BRICS fortalece su autoridad e influencia en la escena internacional, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Además, destacó el gran potencial político, económico, tecnológico y humano de los miembros del grupo."Todos somos testigos del desarrollo dinámico de los BRICS, el fortalecimiento de su autoridad e influencia en los asuntos mundiales", señaló el mandatario ruso.Asimismo, Putin destacó que las economías de los Estados miembros de la asociación muestran estabilidad gracias a las políticas sopesadas que aplican sus Gobiernos."En lo referente a las economías de los países BRICS, en general muestran una estabilidad suficiente gracias a las políticas macroeconómicas y financieras responsables de nuestros gobiernos", subrayó el mandatario ruso.En sus palabras, el comercio y la economía global están experimentando cambios significativos, con un desplazamiento de los centros de actividad hacia los mercados emergentes.Hablando de la cuota de los países BRICS en la economía mundial por paridad de poder adquisitivo, aseguró que esta superará la de los países del Grupo de los Siete (G7) en 2024."La participación de los países BRICS en la paridad del poder adquisitivo a finales de 2024 será del 36,7%, que supera con confianza la participación de los países del G7, que será del 30%", enfatizó.En lo referente al crecimiento de la carga de la deuda en los países desarrollados, según Putin, este proceso continúa, junto con la fragmentación del comercio mundial."El crecimiento crónico de la carga de la deuda en los países desarrollados continúa, la práctica de las sanciones unilaterales, el proteccionismo y la competencia desleal se está expandiendo y como resultado directo hay una fragmentación del comercio internacional, del mercado de inversión extranjera directa, especialmente en los países en desarrollo", señaló, al destacar también un alto nivel de la volatilidad.En este sentido, el presidente subrayó que la puesta en marcha de un mecanismo de consultas de los BRICS sobre las cuestiones de la Organización Mundial del Comercio (OMS) ayudará a desarrollar una posición común sobre unas "reglas del juego" más justas para la economía mundial.El uso del dólar como arma "socava la confianza en esta moneda"Putin aseguró que el uso del dólar estadounidense como arma erosiona la confianza en esa divisa."Usted dijo que el dólar se usa como un arma. Y realmente es así. Creo que es un gran error de aquellos que lo hacen. Y es que el uso del dólar como un instrumento para conseguir objetivos políticos socava la confianza en esta moneda", pronunció al dirigirse a la presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS, Dilma Rousseff.Putin enfatizó que su país no desiste del dólar, sino que busca alternativas a esa moneda que aún domina en el comercio mundial.Rusia sugiere crear una plataforma de inversionesPutin también propuso el establecimiento de una plataforma de inversiones del grupo para apoyar a las economías de los Estados miembros.Putin subrayó también que la plataforma propuesta de los BRICS podría ser una fuente de inversión para los países del sur global y Oriente. En el futuro, sostuvo el presidente ruso, los BRICS establecerían un mecanismo para resolver disputas comerciales en el comercio electrónico."La Presidencia rusa [en el grupo BRICS] propuso que se establezca la notificación recíproca sobre el lanzamiento de servicios en línea para resolver controversias en el comercio electrónico, para crear en el futuro un procedimiento marco conjunto de arbitraje", puntualizó.Con todo, Putin enfatizó que la misión de los BRICS es facilitar una amplia cooperación en interés de la mayoría de los países del mundo.Rusia propone crear una plataforma de los BRICS para metales preciosos y diamantesEntre otras cosas, Rusia llama a los Estados miembros del grupo BRICS a elaborar una plataforma para metales preciosos y diamantes, anunció el presidente ruso."Creemos que puede ser conveniente crear una plataforma separada de los BRICS para metales preciosos, así como para diamantes", aclaró.Indicó que el referido mercado está fuertemente regulado por diversas barreras comerciales, que eluden el sistema universal de certificación del Proceso de Kimberley. Putin agregó que Rusia está interesada en cooperar en materia del uso de recursos subterráneos.Putin también llamó la atención sobre la propuesta rusa de crear una alianza de los BRICS en el campo de la inteligencia artificial.El mandatario señaló que la comunidad empresarial rusa ha adoptado un código de ética en este ámbito, al que pueden unirse los países del grupo BRICS y otros países.La creación de una Bolsa de Cereales de los BRICS busca proteger los mercados nacionales de injerencias externasLa implementación de este proyecto permitirá proteger los mercados nacionales de la interferencia externas negativas, especulaciones y los intentos de crear una escasez artificial de alimentos, destacó Putin.Agregó que varios países miembros del grupo son los principales productores de cereales del mundo. En este sentido, subrayó que la creación de una bolsa de cereales contribuirá a la formación de "indicadores de precios justos y predecibles para productos y materias primas".En cuanto al futuro de este proyecto, Putin propuso la idea de transformar la bolsa de cereales en una bolsa de comercio completa.Rusia denuncia el uso de agenda climática en intereses egoístas de Estados individualesEl mandatario ruso denunció que es inadmisible usar el contexto de la lucha contra el cambio climático para los intereses egoístas de grupos y Estados individuales.En este sentido, el presidente ruso pidió evitar cualquier intento de usar la agenda climática para expulsar a los competidores del mercado. Sin embargo subrayó la necesidad de "promover juntos los enfoques equilibrados hacia la transición de la economía mundial a modelos de desarrollo de bajas emisiones".Putin constata que los Juegos de los BRICS mostraron potencial de Rusia en la acogida de eventosEl mandatario ruso destacó que "este año se celebraron los quintos juegos de este tipo en Kazán, en los que se compitió en 27 disciplinas", y, gracias a su formato abierto, a ellos por primera vez asistieron no solo los atletas de los países miembros del grupo, sino de más de 80 Estados."La práctica de celebrar juegos deportivos a gran escala de los BRICS mostró su eficacia (...) Esas competiciones demostraron claramente que Rusia tiene una base de infraestructura moderna y recursos humanos para albergar grandes eventos deportivos de clase mundial", resumió.Brasil insta a crear un sistema financiero alternativoRefiriéndose a los actuales conflictos bélicos en la escena mundial, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, destacó que es preciso impedir que los conflictos en Ucrania y Oriente Medio se expandan a todo el mundo."Hay dos guerras en curso ahora, que podrían expandirse a todo el mundo, por lo que debemos trabajar juntos hacia [su solución]", explicó.El presidente brasileño denunció intentos de "dividir el mundo en amigos y enemigos", y subrayó que son las personas vulnerables que sufren de lo que está ocurriendo. Lula destacó que durante la Presidencia de Brasil en los BRICS en 2025 su país trabajará en el tema de la unificación y la unidad sobre la base de igualdad de derechos.El mandatario brasileño avanzó que el lema de la presidencia brasileña de los BRICS será Fortaleciendo la Cooperación del Sur Global para una Gobernanza más Inclusiva y Sostenible.Lula reafirma "la vocación del grupo BRICS en la lucha por un mundo multipolar"En la presidencia brasileña de los BRICS, "queremos reafirmar la vocación del bloque en la lucha por un mundo multipolar y por relaciones menos asimétricas entre los países", defendió.Lula destacó la potencia económica del grupo, el aumento del comercio entre los países y pidió al resto de mandatarios estar atentos para no reforzar desigualdades."No podemos aceptar la imposición de apartheids en el acceso a vacunas y medicamentos, como ocurrió en la pandemia, ni en el desarrollo de la Inteligencia artificial, que va camino de ser un privilegio de pocos", agregó.Lula destacó la necesidad de fortalecer las capacidades tecnológicas y favorecer la adopción de marcos multilaterales no excluyentes, "en que la voz de los gobiernos prepondere sobre intereses privados".El presidente de Brasil resaltó que la población de los BRICS suma más de 3.600 millones de personas y que los países representan el 36% del PIB mundial, pero que aún así, "los flujos financieros continúan yendo hacia las naciones ricas".En este sentido, valoró positivamente que las iniciativas e instituciones de los BRICS rompen con esa lógica.La creación de sistema financiero que reduzca costos en relaciones comercialesAsimismo, anunció que los países BRICS examinan la posibilidad de crear un sistema bancario que reduzca los costos en las relaciones comerciales.Lula da Silva indicó que no se trata de la sustitución de los sistemas financieros nacionales de los miembros del grupo. "No se trata de sustituir nuestras monedas, pero es necesario trabajar para que el orden multipolar que queremos se refleje en el sistema financiero internacional", añadió.Lula también elogió la labor del Nuevo Banco del Desarrollo (NDB), presidido por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, remarcando que tiene éxito "donde las instituciones de Bretton Woods continúan fallando"."En vez de ofrecer programas que imponen condiciones, el NDB financia proyectos alineados a prioridades nacionales; en vez de profundizar disparidades, su gobernanza se asienta en la igualdad de voto", destacó.China llama a los BRICS a liderar la reforma del sistema de gobernanza mundialEl presidente chino, Xi Jinping, abogó por la adhesión de los BRICS al concepto del multilateralismo y que se tenga en cuenta la opinión del sur global."Debemos implementar un verdadero multilateralismo, atenernos a la gobernanza global sustentada en el diálogo conjunto (...) liderar la reforma de la gobernanza global y que se escuche la voz de los países del sur global", anunció.Xi remarcó que el proceso tiene que ajustarse a los principios de la imparcialidad, la apertura y la inclusión. El presidente chino insistió en la reforma de la gobernanza global tras subrayar que está rezagada frente al balance internacional de fuerzas que sufre cambios profundos.El jefe de Estado chino se pronunció además por la reforma urgente del sistema financiero internacional.Xi subrayó que el grupo BRICS debe liderar el proceso para que el sistema financiero internacional refleje mejor los cambios que se producen en la estructura económica mundial.En cuanto al conflicto ucraniano, Xi aseveró que es necesario prevenir la expansión y la escalada de esta crisis. "Debemos seguir los tres principios, que son prevenir la extensión del teatro de operaciones, precaver la escalada, así como evitar las provocaciones", destacó.El presidente chino llamó la atención al hecho de que la crisis de Ucrania continúa.Irán insta a acelerar desdolarización de economía mundial con una canasta de monedas BRICSEl presidente de Irán, Masud Pezeshkián, subrayó que la desdolarización de la economía mundial debe ser intensificada a través de la introducción de una canasta de monedas del grupo de BRICS."Los esfuerzos hechos hasta el momento para disminuir el dominio del dólar en la economía mundial deben ser intensificados e implementados a través de decisiones rápidas, tales como la creación de una canasta de monedas del grupo BRICS y un nuevo mecanismo de pagos independiente del dólar", añadió.En las palabras del mandatario iraní, EEUU ha contribuido desde hace mucho tiempo a la escalada de conflictos y guerras en todo el mundo.Pezeshkián agregó que el enfoque de los países occidentales para resolver los conflictos "solo empeora la situación". Las potencias occidentales consideran su experiencia como la única vía posible hacia la democracia y la estabilidad, indicó."La búsqueda de dominación y unipolaridad ha puesto en peligro la paz y la cooperación multilateral", denunció el presidente, señalando como consecuencias la escalada de la violencia en el mundo y un incremento sin precedentes de las sanciones económicas.A este respecto, el mandatario calificó al grupo BRICS como un camino alternativo.Al hablar sobre el conflicto palestino-israelí, el mandatario iraní instó a los países del grupo BRICS a aprovechar sus oportunidades para garantizar los derechos de los palestinos."Les pido a todos ustedes que utilicen sus oportunidades tanto colectivas, como personales, para cambiar esta situación y garantizar los derechos del pueblo palestino", pronunció.Modi destaca "el carácter diversificado y multipolar" de los BRICSLa India aboga por desarrollar la cooperación dentro del grupo BRICS, declaró el primer ministro indio, Narendra Modi.Al constatar que los BRICS han logrado muchos avances durante los últimos años, Modi expresó la seguridad de que "próximamente esta organización se transforme en una plataforma aún más eficaz, capaz de solucionar desafíos globales".El primer ministro de la India recordó que a los BRICS les corresponde un 40% de la población del planeta y un 30% de la economía global.Modi expresó agradecimiento al presidente de Rusia por la excelente organización de esta cumbre y saludó a los países que se unieron recientemente al grupo BRICS.Egipto confirma disposición a efectuar pagos en monedas nacionales con los BRICS"Egipto reafirma la importancia de ampliar la cooperación en la esfera de pagos en monedas nacionales", pronunció el presidente del país, Abdelfatá Sisi, subrayando la disposición de su país para fortalecer la cooperación con los integrantes de esta asociación.Sudáfrica llama a lanzar programas conjuntos de exportación de los BRICSDurante el segundo día de la cumbre, Sudáfrica pide lanzar programas en materia de exportaciones, la cooperación industrial y el intercambio de tecnología en el marco de los BRICS, declaró el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.También pidió "cambios en las rutas comerciales para garantizar una industrialización más sostenible", así como una reforma de la OMC. Al mismo tiempo, Ramaphosa valoró altamente el trabajo del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS."El banco es esencial para lograr las aspiraciones comunes de nuestro grupo y para lograr los objetivos de nuestras economías en desarrollo en su conjunto. Apreciamos mucho el trabajo y el progreso del Nuevo Banco de Desarrollo bajo el brillante liderazgo de Dilma Rousseff", destacó Ramaphosa.Según el mandatario sudafricano, la labor de Rousseff "es un brillante ejemplo del valor del grupo BRICS, ya que de esa manera se apoya el crecimiento y el desarrollo de los países del Sur Global".

https://noticiaslatam.lat/20241023/segundo-dia-de-la-cumbre-de-los-brics-lo-que-hay-que-saber-1158458553.html

https://noticiaslatam.lat/20241023/los-brics-acordaron-los-criterios-para-los-estados-socios-del-grupo-1158459046.html

https://noticiaslatam.lat/20241023/rusia-considera-util-la-iniciativa-de-brasil-y-china-sobre-ucrania-1158459437.html

https://noticiaslatam.lat/20241023/putin-rusia-y-egipto-son-unanimes-en-sus-enfoques-para-resolver-muchos-problemas-1158447278.html

https://noticiaslatam.lat/20241022/los-brics-es-la-primera-experiencia-de-interaccion-entre-estados-fuera-del-orden-occidental-1158428141.html

https://noticiaslatam.lat/20241022/cuales-son-las-caracteristicas-distintivas-de-los-brics-y-que-lograron-en-18-anos-1158433320.html

https://noticiaslatam.lat/20241021/matar-con-palabras-por-que-los-medios-occidentales-repiten-la-propaganda-israeli--1158357910.html

kazán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

la xvi cumbre de los brics en rusia (2024), rusia, kazán, brics, política