Candidato Manini Ríos busca la apertura comercial de Uruguay "sin romper" con el Mercosur

El actual senador uruguayo dijo además que el Mercosur requiere mejorar su funcionamiento y regresar a su esencia original, es decir, ser una iniciativa que permita "una verdadera integración regional".Respecto a la apertura comercial que su gestión buscaría mencionó el Tratado de Libre Comercio que firmó Uruguay con México hace 20 años, en 2004, el cual consideró como una "apertura importante".Relación con China y RusiaPor otro lado, el aspirante presidencial habló sobre cuál sería la orientación de su Administración respecto a la relación con China y Rusia. En el caso del país asiático, Manini Ríos destacó su importancia en términos económicos."Yo creo que hay que profundizar la política con China para tener cada vez mayor relacionamiento y posibilidades de ingresos a su mercado con nuestros productos sin pagar aranceles", comentó.En el caso de Rusia, sostuvo que es un país con una importancia geopolítica y económica tal que "jamás debe desconocer ni debe despreciar", por lo que dijo que apostaría por profundizar las relaciones binacionales en la medida en que respondan a los intereses de los uruguayos.Integración regional y multipolaridadEl senador uruguayo también se pronunciación a favor de una integración regional, con miras a la formación de un "Estado continental".Al ser cuestionado sobre si su intención es apostar a un mundo multipolar o a uno unipolar, esto de cara a la cumbre de los líderes del grupo BRICS que se realiza actualmente en Rusia, el candidato se decantó por la primera opción."Yo soy partidario de un mundo multipolar donde no tengamos la hegemonía de nadie que nos pretenda dictar lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Siempre tenemos que tener distintas opciones. Por lo tanto, creo que la opción es el mundo multipolar", señaló.Manini Ríos lidera el partido Cabildo Abierto, la cual integra la coalición oficialista denominada "multicolor". El sector de Guido Manini Ríos alcanzó el 11% de los sufragios en las últimas elecciones de 2019 y su aporte a la coalición resultó determinante para la llegada a la presidencia de Luis Lacalle Pou, con quien ha tenido enfrentamientos públicos, principalmente en el tema de la seguridad.Uruguay celebra el 27 de octubre la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que se presentan once candidatos. Según la última encuesta de Opción Consultores, Manini Ríos obtendría el 4% de los votos.

