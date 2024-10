https://noticiaslatam.lat/20241018/como-influye-el-lobby-israeli-en-eeuu-en-la-situacion-de-oriente-medio-y-que-consecuencias-tiene-1158309255.html

¿Cómo influye el 'lobby' israelí en EEUU en la situación de Oriente Medio y qué consecuencias tiene?

¿Cómo influye el 'lobby' israelí en EEUU en la situación de Oriente Medio y qué consecuencias tiene?

Sputnik Mundo

El apoyo incondicional de EEUU a los ataques israelíes en Oriente Medio, que ha provocado incluso reacciones más contundentes en la ONU, está justificado por... 18.10.2024

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0b/0e/1145719807_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_732c02c7099c34a5102934234344bc53.jpg

Las instituciones que influyen en la política estadounidense de defensa de los intereses de Israel son diversas y están diluidas, señala a Sputnik el coordinador del Centro de Estudios de Oriente Medio de la Universidad Federal Fluminense (UFF), el profesor Paulo Gabriel Hilu da Rocha Pinto."Es una especie de nebulosa política, en la que hay un núcleo duro, en el que están, sí, las instituciones orientadas a promover los intereses de Israel, y en los márgenes hay gente en la prensa, en la industria social, en la industria cinematográfica, que intenta presentar una visión positiva de Israel", explica.Regulada en EEUU desde 1946, la profesión de lobbista, que ejerce presión política para defender los intereses de determinados grupos, empresas y causas, tiene involucradas a unas 11.000 personas en el país, explicó Andrew Traumann, profesor de Relaciones Internacionales del Centro Universitario de Curitiba (UniCuritiba) y coordinador del curso de posgrado en Geopolítica de Asia de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUCPR).Uno de los principales lobbies sionistas del país es el Comité de Asuntos Públicos Americano-Israelí, más conocido como AIPAC (por sus siglas en inglés), indica el experto. Históricamente, los presidentes estadounidenses han sido muy receptivos a este lobby, tanto financiera como políticamente, subraya.En EEUU viven aproximadamente 6,5 millones de judíos, apunta el analista internacional y profesor de geopolítica en el Laboratorio de Investigación de Relaciones Internacionales de las Facultades de Campinas (Facamp), James Onnig. Recuerda que el AIPAC fue creado después de que el Gobierno norteamericano cortara la ayuda a Israel en la década de 1950 a causa de un atentado en Jordania en el que murieron decenas de inocentes en un pueblo. La organización trató entonces de revertir la mala impresión causada en la opinión pública, añade. En la actualidad, está formada por abogados y especialistas en diversos campos, con un presupuesto anual de millones de dólares para este fin.Onnig menciona también a la organización Cristianos Unidos por Israel (CUFI, por sus siglas en inglés), que trabaja en favor del pueblo judío basándose en las escrituras del Antiguo Testamento que tratan del regreso de los hebreos a su tierra original.El lobby ha trabajado en las últimas décadas para crear unanimidad entre los partidos Demócrata y Republicano en torno a los objetivos de Israel de profundizar en la colonización de los territorios palestinos y enfrentarse a sus enemigos en la región, como Irán, explica el profesor de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (PUC-SP), Bruno Huberman. Sin embargo, esta influencia tiene sus limitaciones, agrega.El comportamiento de Benjamin Netanyahu es "un punto de inflexión en esta historia", señala el profesor Traumann."Es realmente un momento en el que tenemos una división (...) del apoyo a Israel, como no hemos visto en EEUU desde hace mucho tiempo", comenta, agregando que el apoyo a Israel ha disminuido especialmente entre los estudiantes más jóvenes y propalestinos de las universidades estadounidenses.Elecciones presidenciales en EEUULos interlocutores de Sputnik son unánimes en que el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre no debería cambiar el actual apoyo a las ofensivas israelíes, puesto que tanto la candidata por Demócratas, Kamala Harris, como el republicano Donald Trump ya han declarado que no se oponen a los intereses de Israel."La fuerza del lobby proisraelí es enorme, tanto que vemos ahora en las elecciones presidenciales a los dos candidatos, tanto Kamala Harris como Donald Trump, cortejando al lobby proisraelí, intentando demostrar quién sería el mayor defensor de los intereses de Israel, lo cual es bastante interesante. El presidente de EEUU se compromete a defender el futuro, los intereses de otro país", sostiene Rocha Pinto.Los expertos también creen que si gana el candidato republicano, el apoyo a Israel debería aumentar.Asimismo, Traumann argumenta que solo la interrupción de la venta de armas a Israel puede frenar el apetito belicista de Netanyahu."Regionalmente, Israel está aprovechando este momento político de cierto vacío ante las elecciones estadounidenses para intentar limpiar la región, según la visión israelí, de las organizaciones que ellos consideran terroristas, que son básicamente Hamás, vinculada a los suníes, y Hizbulá, vinculada a los chiíes", explica Onnig.La escalada de los ataques podría desembocar en una guerra totalLa expansión de la guerra israelí al Líbano aumenta la posibilidad de un conflicto regional, opinan los analistas. Traumman afirma que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Catar ya han pedido a EEUU que detenga los ataques de Netanyahu contra Irán.Rocha Pinto añade que la situación en la región no carece de precedentes, pero el aumento de la capacidad militar tanto de Israel como de otros países señala un nivel más peligroso que en conflictos anteriores."Tenemos un deterioro absurdo de la situación de las poblaciones civiles, un genocidio que se está cometiendo en Gaza, una crisis humanitaria absurda en el Líbano, por lo que la situación es mucho más letal y peligrosa de lo que ha sido nunca, especialmente para las poblaciones civiles que están sufriendo una violencia militar desenfrenada por parte de Israel", asegura.Sin embargo, Rocha Pinto considera improbable una guerra directa entre Irán e Israel debido a la supuesta superioridad militar de Israel, que podría poseer bombas atómicas. El avance de Israel sobre Siria, zona de influencia ruso-iraní, y sobre Irán podría tener consecuencias devastadoras, opina Onnig.Los conflictos entre Israel y los países de la región, que se prolongan desde 1949, culminaron en la tragedia actual debido a la incorporación de varios territorios por Israel con el apoyo y el respaldo de la comunidad occidental, cree Onnig."En la segunda mitad del siglo XX, el mundo dio la espalda a los palestinos. Y ahora estamos viendo toda esta situación como resultado de esa negligencia (...) Creo que es una repetición con una intensidad un poco más grave desde el punto de vista de la inacción. Desde el punto de vista de la parálisis del sistema de la ONU y de las muchas dificultades a las que nos enfrentaremos en los próximos años", concluye.Con un rastro de cerca de 50.000 muertos en poco más de un año solo en la Franja de Gaza y el Líbano, los ataques israelíes contra países de Oriente Medio no han cesado. Ni siquiera la creciente presión de las organizaciones internacionales y las potencias occidentales ha tenido efecto.Los ataques israelíes han dejado más de 43.000 muertos en la Franja de Gaza, entre ellos 17.000 menores, en poco más de un año de ofensiva militar. De acuerdo con el Gobierno libanés, el número de muertos en el país causados por Israel en 2024 superará los 3.000.

