Ministra Esquivel: "La reforma judicial en México le da fuerza a los ciudadanos" | Video

Ministra Esquivel: "La reforma judicial en México le da fuerza a los ciudadanos" | Video

14.10.2024

2024-10-14T19:50+0000

2024-10-14T19:50+0000

2024-10-14T20:00+0000

"La Corte no puede revisar o invalidar la reforma judicial"El pasado 7 de octubre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia del país latinoamericano aprobó admitir tres consultas formuladas por la ministra presidenta Norma Piña Hernández con la finalidad de atender las solicitudes de integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, publicada el pasado 15 de septiembre.Según Esquivel, la reforma "abrirá camino" para terminar con la corrupción en el Poder Judicial.Esquivel Mossa aseguró en entrevista para Sputnik que la Constitución mexicana "no establece en ninguna parte" que la Suprema Corte puede analizar la reforma en materia judicial que fue aprobada por el Congreso y la mayoría de las Legislaturas de los estados, y estimó que invalidarla puede llevar al país latinoamericano a una "crisis constitucional"."Considero que entraríamos en una crisis constitucional en caso de que la mayoría de los ministros, ocho ministros, determinaran que la reforma constitucional estuvo mal elaborada o es inconstitucional; estaríamos frente a una crisis constitucional, porque un Poder constituido, que es el Poder Judicial, estaría en contra, no tan solo de los otros dos Poderes de la Unión, que es el Ejecutivo y el Legislativo, sino en contra del poder reformador del Estado", agregó. La ministra mexicana indicó que, debido a que lo que se debate en el máximo tribunal es "inédito e ilegal", sus pares deben ser "cuidadosos" para no llegar al "extremo" de declarar inconstitucional la reforma que establece la elección de los integrantes de la Corte, magistrados y jueces en el país latinoamericano, la cual se llevará a cabo el 1 de junio de 2025.Expertos consultados por Sputnik han señalado que los ministros deben ser prudentes antes de decidir sobre la revisión de la reforma constitucional en materia judicial y, en caso de que se determine analizarla, es recomendable un diálogo entre Poderes para no agravar la "crisis constitucional"."Es el momento de retomar el diálogo"Yasmín Esquivel lamentó que durante la presidencia de la ministra Norma Piña se "rompiera" el diálogo con los otros dos Poderes de la Unión e incluso observó que la Corte entró a una etapa de "enfrentamiento". Sin embargo, indicó que, con el cambio del Gobierno y ahora con Sheinbaum en la presidencia del país, se puede lograr una nueva "etapa de entendimiento" para la implementación de la reforma, que consideró como de "transformación" del Poder Judicial."El respeto entre Poderes es la única forma de avanzar en armonía para lograr lo que queremos y nuestro objetivo, que es que los mexicanos estén bien, que tengamos leyes fuertes, instituciones fuertes, sólidas y la única forma de avanzar en todos los temas, inclusive en el ámbito privado y en el ámbito público, es el diálogo", comentó. La integrante del pleno de ministros de la Corte mexicana opinó que, con la reforma que fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y se aprobó durante LXVI Legislatura, se "abrirá el camino" para terminar con la corrupción en el Poder Judicial y además la calificó como "un ejemplo para el mundo", pues dará más independencia a los ministros, magistrados y jueces mediante la elección ciudadana."No tengo la menor duda que se va a realizar el primero de junio de 2025 la elección del Poder Judicial de la Federación. Esta reforma constitucional únicamente cambia la forma de elegir a los jueces, no es una reforma a la Constitución que hable sobre derechos humanos o de las garantías, de los derechos fundamentales", añadió."Ser ministra es el mayor privilegio de mi vida"Al ser cuestionada por Sputnik sobre si considera participar en la elección de 2025, Yasmín Esquivel —quien juramentó a su cargo en marzo de 2019— aseguró que tomará una decisión después de que se publique la convocatoria para los comicios, aunque dijo que "será un privilegio" seguir desempeñando el cargo de ministra, si es que decide contender.En tanto, la ministra mexicana consideró que, tras los comicios del próximo año, el 1 de septiembre se tendrá una Corte "electa popularmente" y democrática, la cual deberá de actuar con independencia y tendrá que transitar en la "geografía de la política mexicana" de una manera digna, pero, subrayó, sin ser "sumisa" a los demás Poderes de la Unión.Los pendientes de la Justicia mexicanaYasmín Esquivel reconoció que siguen habiendo pendientes en la Justicia mexicana y observó que la reforma judicial, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es la primera de otras sucesivas que se deberán analizar y aprobar en materia de investigación y prevención, y a instituciones como las policías, los ministerios públicos, el sistema penitenciario, así como las enfocadas a la atención de las víctimas.La ministra también consideró como temas pendientes la revisión de las "leyes anacrónicas" para hacer los procedimientos y juicios más cortos, el análisis de la Ley Agraria mexicana, el código mercantil y, especialmente, el tema de los amparos en materia administrativa, para que las obras sociales estén vinculadas al interés social y no puedan ser suspendidas tan fácilmente.

