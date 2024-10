"Sería golpe de Estado": Corte mexicana se divide por controversia contra reforma judicial de AMLO

"No puede y no debe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México, por esta razón esta presidencia plantea con toda claridad que la elección de personas juzgadoras se llevará a cabo [...] lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte", aseguró el legislador oficialista.