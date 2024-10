https://noticiaslatam.lat/20241011/el-dilema-de-la-corte-mexicana-acatar-o-revisar-la-reforma-judicial-podria-haber-una-crisis-1158107425.html

El dilema de la Corte mexicana, acatar o revisar la reforma judicial: "Podría haber una crisis"

El dilema de la Corte mexicana, acatar o revisar la reforma judicial: "Podría haber una crisis"

2024-10-11T19:12+0000

2024-10-11T19:12+0000

2024-10-11T19:12+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

💬 opinión y análisis

reforma judicial

gobierno de méxico

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

El pasado 7 de octubre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia aprobó admitir tres consultas formuladas por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, con la finalidad de atender las solicitudes de integrantes del Poder Judicial de la Federación para revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, publicada el pasado 15 de septiembre.La ministra Lenia Batres Guadarrama ha considerado como "inaceptable" que la Suprema Corte pretenda atribuirse "facultades metaconstitucionales" para "subordinar a los otros Poderes de la Unión" e incluso al poder reformador de la Constitución Mexicana, integrado por ambas Cámaras del Congreso y las Legislaturas de los estados.Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa también ha expresado su preocupación en el pleno de ministros, respecto a la admisión de las consultas, pues señaló que con estas se "desconoce" el poder reformador de la Constitución y se pretende analizar si es constitucional o no, una reforma que ya fue aprobada y publicada."Ya hay una crisis de constitucionalidad"Imer Flores Mendoza, jurista y jefe de la división de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró para Sputnik que la Suprema Corte mexicana puede revisar el contenido de la reforma judicial a través de las consultas a trámite que se plantearon en el pleno de ministros e incluso señaló que esta podría tener "vicios de procedimiento".El investigador indicó que la reforma al Poder Judicial enviada por Andrés Manuel López Obrador fue avalada en la Cámara de Diputados en una Legislatura anterior a la que la aprobó en el Senado mexicano, lo que representaría un "vicio de procedimiento", de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución, que se refiere a la "aprobación sucesiva" en ambas Cámaras.El dictamen de la reforma judicial fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 26 de agosto en la Cámara de Diputados, mientras que la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión asumió el 1 de septiembre. En tanto, el Senado mexicano avaló completamente la reforma constitucional el 11 de septiembre tras el aval de la Cámara Baja.El doctor Imer Flores aseguró que en México existe una "crisis constitucional", desde el momento en que se presentó la iniciativa y no hubo diálogo entre Poderes. Además, consideró como "inviable" y de "costos altísimos" la elección de magistrados y jueces, pero estimó que se podría rectificar el proceso de la reforma para subsanar los vicios y "errores".Ricardo Monreal, coordinador de los diputados del partido oficialista Morena, reconoció ante medios de comunicación que "se resolverá pronto" la discrepancia entre los artículos 94 y 97 para elegir al presidente ministro de la Suprema Corte, con una reforma que se sigue alistando al texto constitucional, el cual fue aprobado recientemente."La Corte se extralimita en sus facultades"Rashid de la Peña, abogado por la UNAM y analista político, afirmó en entrevista con Sputnik que en caso de que la Corte mexicana determine que la reforma judicial es inconstitucional, pese a que se cumplió con el proceso legislativo requerido, se podría generar una "crisis en la gobernabilidad" del país latinoamericano y en la certeza jurídica.El analista político consideró que la Suprema Corte, al dar trámite a estas consultas propuestas por integrantes del Poder Judicial, "se extralimita en sus facultades" e incluso busca "limitar al poder constituyente", por lo que llamó a los ministros a ser prudentes en lo se decidirá respecto a la reforma judicial, publicada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Rashid de la Peña estimó que el Poder Legislativo no entraría en desacato en caso de que la Suprema Corte pudiera resolver que la reforma judicial es inconstitucional, debido a que el proceso jurídico de consultas ante el máximo tribunal del país latinoamericano se encuentra "viciado" y el mecanismo para la elección de ministros, magistrados y jueces ya comenzó.El analista político dijo esperar que la reforma judicial prospere y que tras la elección de ministros, magistrados y jueces (que se realizará el 1 de junio de 2025) el proceso de transición sea pacífico y constitucional, y que los ministros finalmente "reconozcan" el proceso, pues, señaló que es primordial que los mexicanos puedan acceder a una "justicia pronta y expedita".

política, andrés manuel lópez obrador, 💬 opinión y análisis, reforma judicial, gobierno de méxico, suprema corte de justicia de la nación (méxico)