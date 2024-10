https://noticiaslatam.lat/20241010/sheinbaum-rechaza-reunirse-con-la-suprema-corte-de-mexico-por-reforma-al-poder-judicial-1158149451.html

Sheinbaum rechaza reunirse con la Suprema Corte de México por reforma al Poder Judicial

Sheinbaum rechaza reunirse con la Suprema Corte de México por reforma al Poder Judicial

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó reunirse con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para hablar sobre la... 10.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-10T16:45+0000

2024-10-10T16:45+0000

2024-10-10T16:45+0000

américa latina

política

claudia sheinbaum

ernestina godoy

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

méxico

poder judicial

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/0a/1158148593_0:26:925:546_1920x0_80_0_0_16f301d52de5c3d53a3ec653827b74ec.jpg

Previamente, la consejera Jurídica de la Presidencia de México, Ernestina Godoy, dijo en la rueda de prensa que la reforma al Poder Judicial es válida, a pesar de los señalamientos a presuntos errores en la misma, especialmente en el artículo 94 constitucional, que habla sobre la renovación de la titularidad de la Corte mexicana cada dos años."Se queda lo que han estado manifestando de manera correcta, en 1997 este párrafo no fue objetivo de la reforma, se resuelve con un artículo transitorio décimo segundo, donde se establece que se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto", puntualizó."No hay ninguna confusión ni posibilidad de dar otra interpretación, así que es totalmente válida la reforma y queda claro cómo se va a nombrar a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia [de la Nación]", aseveró Godoy.El 7 de octubre de 2024, Sheinbaum envió al Senado dos proyectos de ley secundarios sobre la elección de jueces y magistrados en junio de 2025, establecida en la reforma constitucional.En ellos, se contempla que la publicación de convocatorias para la ciudadanía que desee contender a esos cargos sea el 4 de noviembre y, para las inscripciones de aspirantes, se lleve a cabo el 24 de ese mismo mes.El 31 de enero de 2025, los comités electorales mexicanos realizarán entrevistas para la selección de finalistas. El 5 de febrero depurarán listados y los devolverán a los Poderes, que serán publicados el 7 del mismo mes.La autoridad electoral publicará las normas relacionadas con las campañas que podrán realizar los aspirantes sobre la base de que no podrán adquirir publicidad en radio y televisión.La reforma al Poder Judicial mexicano también contempla los mecanismos de vigilancia para que estos aspirantes no reciban financiamiento de otras instancias y define los montos que personalmente podrán gastar.

https://noticiaslatam.lat/20240912/reforma-al-poder-judicial-mexicano-asi-quedo-el-dictamen-avalado-por-los-legisladores-1157445955.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, claudia sheinbaum, ernestina godoy, suprema corte de justicia de la nación (méxico), méxico, poder judicial