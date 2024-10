https://noticiaslatam.lat/20241011/mexico-se-acerca-a-la-reduccion-de-la-jornada-laboral-la-clase-trabajadora-lo-necesita-ya-1158136643.html

¿México se acerca a la reducción de la jornada laboral?

11.10.2024

El 1 de octubre, después de su investidura, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los 100 puntos de compromiso de su Gobierno desde el Zócalo de la Ciudad de México. En el punto 60, dijo que "en acuerdo con las y los empleadores, iremos alcanzando paulatinamente en el sexenio la semana de 40 horas".La propuesta de reducir la jornada semanal fue presentada en la Legislatura anterior por la entonces diputada Susana Prieto, quien renunció a Morena el 29 de febrero luego de que la discusión de su iniciativa no avanzó.Desde entonces, distintos sectores de la sociedad han exigido al partido oficialista que dé trámite a la reforma. Incluso, el pasado 1 de septiembre, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó su último Informe de Gobierno, se realizó una manifestación a nivel nacional para exigir que se saque adelante la reforma.Si bien, el anuncio de la presidenta Sheinbaum despertó el optimismo de quienes exigen la reforma, aún hay pocos detalles sobre el proceso a seguir para concretarla. Además, dentro del grupo parlamentario del partido oficialista hay posturas encontradas respecto a la reducción de la jornada laboral.Pedro Haces, diputado de Morena y líder sindical, expresó su desacuerdo con la iniciativa y aseguró que los habitantes de México "quieren ganar mejor, no quieren descansar más". Además, acusó que la propuesta podría causar un aumento en la inflación en caso de aprobarse.Ante el distanciamiento que desde el partido oficialista se ha marcado en torno a la reforma, así como la creciente demanda para su aprobación, ¿por qué resulta importante lograr el cambio en la ley a favor de los trabajadores?Las muchas horas laboralesDe acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se posiciona como uno de los países con una mayor jornada de trabajo anual. Así, las personas en el país latinoamericano laboran un promedio de 2.226 horas anuales, por encima de las 1.726 promedio de los Estados que integran el organismo.Además, un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestra que, para 2023, poco más del 26% de las personas en el país tienen jornadas semanales superiores a las 48 horas que estipula la ley.La activista destaca que lejos de tratarse de un incentivo a la holgazanería, la iniciativa pretende recuperar tiempo para la vida de los empleados en temas como, por ejemplo, el traslado y la gestión del hogar. Al respecto, señala que en la Ciudad de México, las personas deben invertir hasta dos horas extra de traslado.Arteaga destaca además que la reducción de la jornada también tendría un impacto benéfico para las mujeres, quienes representan el 46,2% de la fuerza laboral activa del país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondientes a agosto de 2024.Prueba pilotoArturo Ávila Anaya, vocero de los diputados del partido oficialista Morena en la Cámara de Diputados, conversó con Sputnik sobre cuál será la ruta legislativa a seguir para la aprobación de la reforma.Respecto a la implementación de un programa piloto, Ávila Anaya detalló que se priorizarán los empleos que impliquen un esfuerzo físico mayor, o bien, aquellas actividades que representen mayores riesgos para la salud de las personas.Una vez que concluya la fase piloto, ahondó el legislador, se convocarán a mesas de trabajo para delinear cómo se puede lograr la implementación gradual de la reforma."La idea también es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda establecer en el proyecto de Presupuesto de Egresos un sistema de subsidios que pueda compensar a las empresas que puedan encontrarse comprometidas de alguna forma financieramente con la reducción de la jornada, específicamente las pequeñas y medianas empresas", destacó el diputado.Además, dijo que se prevé formar un catálogo de actividades que quedarían exceptuadas de la reducción de la jornada "por razones técnicas, por casos que pueden ser también de fuerza mayor".En cuanto a las fechas, el legislador estimó que la iniciativa podría ser aprobada antes de finalizar el año, aunque aún no se sabe en qué consistirá el proyecto, ya que aseguró que se requiere crear de nuevo.¿Implementación gradual?Aunque el anuncio de la presidenta Sheinbaum generó expectativas positivas, el matiz de una implementación gradual ocasionó cuestionamientos entre quienes exigen llevar a trámite la iniciativa.Al respecto, cuestionó que el tema de la disminución de las horas semanales laborables no se haya abordado en el transcurso de la historia contemporánea del país.De acuerdo con la activista, lejos de perjudicar a la clase empresarial, la productividad podría verse impulsada como reflejo de las mejoras a las condiciones de los trabajadores del país. En tanto, Arteaga adelantó que mantendrán la jornada de exigencia para apurar el trámite de la iniciativa.

