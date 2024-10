https://noticiaslatam.lat/20241004/la-informalidad-aun-abarca-a-mas-del-50-de-los-trabajadores-en-mexico-segun-encuesta-1158003526.html

La informalidad aún abarca a más del 50% de los trabajadores en México, según encuesta

La informalidad aún abarca a más del 50% de los trabajadores en México, según encuesta

Sputnik Mundo

Más de la mitad de la población ocupada en México se encuentra en la informalidad, informó este 4 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía... 04.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-04T20:45+0000

2024-10-04T20:45+0000

2024-10-04T20:45+0000

méxico

economía

mercado de trabajo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/04/1157285157_0:38:1024:614_1920x0_80_0_0_a1f12c6e448f484964266d6c4511342e.jpg

De acuerdo con los datos, en agosto de 2024, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 32,4 millones de personas y la tasa de informalidad laboral fue de 54,3% de la población ocupada. Esto representó una disminución de 0,9 puntos porcentuales respecto a agosto de 2023, reportó el Inegi.La población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a quienes son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan.También contempla a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo.Así, se incluyen —además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal— otras modalidades análogas, como las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas.Por otra parte, el instituto reportó que, en agosto de 2024, la Población Económicamente Activa en México fue de 61,6 millones de personas, superior a la de agosto de 2023, en 587.000 personas.La población no económicamente activa (PNEA) fue de 40,7 millones de personas, 959.000 más que en el octavo mes de 2023.De la PEA, 59,7 millones de personas estuvieron ocupadas (97,0 %) durante agosto pasado: 519.000 más que en agosto de 2023.Las personas subocupadas —las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas— fueron 4,8 millones (8,0 % de la población ocupada). Esto significó un ascenso de 92.000 personas con relación al mismo mes de un año antes.En el mes de referencia, la población desocupada fue de 1,9 millones de personas y la tasa de desocupación (TD), de 3,0 % de la PEA. Respecto a agosto de 2023, la población desocupada creció en 68.000 personas, de acuerdo con los datos oficiales.

https://noticiaslatam.lat/20230308/mas-empleo-pero-menor-calidad-y-salario-asi-trabajan-las-mujeres-en-mexico-1136613080.html

https://noticiaslatam.lat/20240718/sheinbaum-presenta-a-proximos-secretarios-de-cultura-turismo-y-trabajo-de-mexico-1156234451.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, mercado de trabajo