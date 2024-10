https://noticiaslatam.lat/20241010/varios-paises-europeos-condenan-ataque-israeli-a-base-de-pacificadores-de-la-onu-en-libano-1158157262.html

Varios países europeos condenan ataque israelí a base de pacificadores de la ONU en Líbano

ROMA (Sputnik) — Una serie de países de Europa condenaron el bombardeo de Israel sobre una base de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano...

"Los actos hostiles llevados a cabo por las fuerzas israelíes pueden calificarse de crímenes de guerra y constituyen sin duda violaciones muy graves del derecho internacional", declaró el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto. El titular insistió en que el ataque no era necesario e indicó que el embajador de la nación judía no pudo darle explicaciones al respecto. Según Crosetto, ninguno de los pacificadores italianos refugiados en el búnker resultó herido en el bombardeo, pero el fuego de armas pequeñas dañó los sistemas de vigilancia de la base y alcanzó varios vehículos y depósitos de combustible. A su vez, el Ministerio de Exteriores de Francia expresó su grave preocupación por el suceso y condenó cualquier atentado contra la seguridad de la Unifil. El ente diplomático francés tampoco informó de sus ciudadanos muertos o heridos, agregando que el ataque fue perpetrado contra las bases en la sede de la Unifil en la localidad de Naqoura, en el sur del Líbano, así como contra las posiciones de la Unifil en otras dos localidades libanesas. La cadena NRK, por su parte, comunicó que el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, criticó el bombardeo israelí e instó a todas las partes a respetar el derecho humanitario y proteger a la población civil. El Ejército israelí cruzó a principios de octubre la llamada Línea Azul y sostiene combates puntuales en el sur del territorio libanés con la milicia chií Hizbulá. Esta organización, junto con el movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza, las fuerzas hutíes del movimiento Ansar Alá en Yemen y las milicias proiraníes de Irak y Siria, forma parte del llamado 'eje de resistencia' contra el Estado hebreo en Oriente Próximo y lleva un año lanzando cohetes a las zonas del norte de Israel. La incursión terrestre sigue a dos oleadas de detonaciones de dispositivos de control remoto a lo largo del Líbano y una campaña de bombardeos aéreos para descabezar a Hizbulá, cuyo dirigente histórico, Hasán Nasralá, murió en un ataque con bombas antibúnkeres sobre un edificio residencial de Beirut. La capital libanesa no sufría bombardeos israelíes desde la guerra de 2006. Para el 3 de octubre, la escalada del conflicto entre Israel e Hizbulá ha dejado casi 2.000 muertos, entre ellos 127 niños y 261 mujeres, y unos 9.400 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

