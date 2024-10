https://noticiaslatam.lat/20241009/el-castigo-colectivo-de-israel-pone-al-mundo-en-su-contra-1158109946.html

El castigo colectivo de Israel pone al mundo en su contra

El castigo colectivo aplicado por Israel a la población de Gaza, Cisjordania y el Líbano ha puesto al mundo en su contra y puede convertirse en su derrota.

Dentro de Gaza, Hamás se enfrentaba a una crisis de popularidad, ya que antes del 7 de octubre solo contaba con el apoyo del 20% de la población, según James Zogby, del Instituto Árabe-Americano. Con el lanzamiento de la operación llamada Inundación de Al-Aqsa, Hamás esperaba cambiar su imagen y aumentar su popularidad."Hamás trató de utilizar el 7 de octubre como un intento de reconfigurar su imagen de grupo militante autoritario en una fuerza de combate que protege a los palestinos contra la agresión israelí. Hamás creía que enmarcando el 7 de octubre como un acto revolucionario de resistencia contra Israel, los palestinos los verían como protectores de su lucha y verían a Hamás bajo una luz favorable", escribió Abdelhalim Abdelrahman en un artículo en el portal antiwar.com sobre el aniversario de la operación.Un sondeo reciente del Centro Palestino de Investigación de Políticas y Encuestas reveló que el 56% de los palestinos de Gaza afirma que la resistencia armada es "el mejor medio para lograr los objetivos palestinos de poner fin a la ocupación y construir un Estado independiente", cifra que aumentó desde el 50% de septiembre de 2023.La misma tendencia está ocurriendo en el Líbano con Hizbulá, señaló el periodista Esteban Carrillo a Sputnik."No vas a empezar de repente a ponerte del lado de la gente que está bombardeando tu ciudad, tu capital, tu país. La gente que corta indiscriminadamente la ruta terrestre a Siria, amenaza con empezar a bombardear desde el mar, así como desde el aire. Esto es la doctrina Dahiya", agregó el experto.El experto subrayó que Israel es el enemigo común en Oriente Medio.En la región, las acciones de Israel han borrado décadas de trabajo que su Gobierno y Estados Unidos dedicaron a normalizar las relaciones con sus vecinos."[El 7 de octubre] dejó de lado lo que parecía ser una próxima entente, que pronto se haría realidad, entre Arabia Saudita e Israel. Eso habría dejado de lado la noción de autodeterminación palestina. Pero, con el 7 de octubre, ocurre lo contrario, ya que los dirigentes saudíes sostienen ahora que no es posible ninguna normalización con Israel a menos que la cuestión de la autodeterminación y la condición de Estado de Palestina esté sobre la mesa", aseguró Gerald Horne, historiador en la Universidad de Houston."También se puede decir que el 7 de octubre de 2023 debilitó los Acuerdos de Abraham. Esos son los acuerdos iniciados por el expresidente de Estados Unidos, el señor Trump, que pidieron la normalización de las relaciones entre Marruecos y Baréin y Sudán", continuó Horne.En todo el mundo, Israel se está dando cuenta de que los países que antes estaban satisfechos con el statu quo ya no apoyan al Estado sionista.En mayo, Colombia rompió relaciones diplomáticas con Israel, a pesar de que su Ejército depende de las importaciones de armas israelíes. En agosto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, interrumpió las exportaciones de carbón a Israel, afirmando en X que "el carbón colombiano se utiliza para fabricar bombas que matan a niños palestinos". Colombia suministraba anteriormente el 60% de las importaciones de carbón de Israel.Incluso Francia, uno de los apoyos más firmes de Israel durante décadas, conmocionó al mundo cuando el 13 de octubre, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió un embargo de armas a Israel, un comentario que Netanyahu calificó de "vergüenza".Pero las acciones de Israel no solo están poniendo al mundo en su contra, sino también en contra de su mayor beneficiario: Estados Unidos."A la luz de este evidente doble rasero que básicamente conduce a que los países del Atlántico Norte traten de excusar la piratería de Israel mientras caen como una tonelada de ladrillos sobre otras naciones que a las que se acusa de violar este llamado orden internacional. Eso desacredita bastante a Estados Unidos, el imperialismo estadounidense y sus aliados del Atlántico Norte", explicó Horne.Dentro de Estados Unidos, la gente también empieza a volverse contra Israel, sobre todo entre los jóvenes. "También vemos que en la propia Norteamérica, el 7 de octubre de 2023 dio lugar a un movimiento de protesta revigorizado en los campus [universitarios]", dijo Horne.Según una encuesta realizada en abril por Pew Research, los estadounidenses más jóvenes simpatizan cada vez más con la causa palestina. El 33% de los encuestados de entre 18 y 29 años afirma que simpatiza con la población de Gaza, frente a solo el 14% que dice lo mismo de los israelíes. Mientras tanto, el porcentaje de estadounidenses que confían poco o nada en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "haga lo correcto en relación con los asuntos mundiales" ha aumentado hasta el 52%, frente al 42% que opinaba lo mismo antes del 7 de octubre.Todo ello a pesar de que los principales medios occidentales y de gran parte del mundo llevan décadas trabajando para deshumanizar a los palestinos. Una investigación de DeclassifiedUK puso de manifiesto las diferencias en la forma en que se cubren las muertes de palestinos e israelíes en las principales fuentes de comunicación.En los medios de comunicación dominantes británico-estadounidenses, los israelíes mueren activamente. O bien mueren o son asesinados por Hamás, o "tras un ataque sorpresa palestino". "Los palestinos" son sustituidos por "Hamás" por editores descuidados o ideológicos. Los civiles palestinos, por el contrario, mueren pasivamente, sin embargo, son ellos los que han sufrido la mayor parte de las muertes desde el 7 de octubre.

Ian DeMartino

