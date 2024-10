https://noticiaslatam.lat/20241008/israel-envia-mas-tropas-al-libano-y-anuncia-nueva-ofensiva-terrestre-contra-hizbula-1158095702.html

Israel envía más tropas al Líbano y anuncia nueva ofensiva terrestre contra Hizbulá

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este 8 de octubre que enviaron una cuarta división de combate al Líbano, con lo que podrían sumar poco más de... 08.10.2024, Sputnik Mundo

Pese a que el Ejército israelí se rehúsa a proporcionar cifras oficiales sobre el número de sus fuerzas, no se espera que las divisiones alcancen su tamaño máximo, estimado en 10.000 elementos cada una, informó el diario británico Financial Times.Además, las FDI anunciaron una "ofensiva terrestre ampliada" en contra del movimiento chií libanés Hizbulá. El anunció de las fuerzas armadas israelíes sucede tras la emisión de órdenes de evacuación a más de 24 aldeas en el suroeste del Líbano y "advertencias urgentes" en árabe a los bañistas y barcos a lo largo de la costa libanesa hasta el río Awali, al norte de la ciudad de Sidón. "Por su seguridad, absténgase de estar en el mar o en la playa desde ahora hasta nuevo aviso", dijo en X el portavoz en árabe de las FDI, Avichay Adraee. El ejército israelí también aseguró este martes (8 de octubre) que localizó y desmanteló un túnel subterráneo de Hizbulá que atravesaba unos 10 metros desde el Líbano hacia Israel. El 1 de octubre, Israel invadió el sur del Líbano tras fuertes bombardeos aéreos que han dejado hasta la fecha casi 2.000 personas asesinadas, entre ellas 127 niños y 261 mujeres, además de unos 9.400 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.Esta semana, el país hebreo bombardeó diversas posiciones en Beirut, capital del Líbano, alegando que son usadas por el grupo chií libanés Hizbulá, mientras que los enfrentamientos entre elementos del Ejército israelí y militantes de esa organización islamista se han recrudecido en la frontera.Israel se encuentra en una guerra no declarada con Hizbulá desde el 8 de octubre de 2023, cuando la milicia chií libanesa comenzó a lanzar misiles y drones suicidas hacia las comunidades del norte del país hebreo como gesto de solidaridad con el movimiento palestino Hamás tras su incursión armada en Israel, que derivó en una declaratoria de guerra por parte de Israel. En ese contexto, decenas de miles de israelíes residentes en el norte fueron desplazados a otras zonas del país, al igual que decenas de miles de residentes libaneses, que se vieron forzados a desplazarse hacia Siria y otras regiones circundantes.En los últimos dos meses, las acciones de ambos bandos han ido escalando, Israel ha eliminado a decenas de altos cargos de Hizbulá, incluido su líder, Hasán Nasralá y se teme que el conflicto pueda convertirse en una guerra abierta o, incluso, una regional.

