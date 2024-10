https://noticiaslatam.lat/20241010/trump-rechaza-volver-a-debatir-con-kamala-harris-1158135037.html

Trump rechaza volver a debatir con Kamala Harris

Trump rechaza volver a debatir con Kamala Harris

Sputnik Mundo

WASHINGTON (Sputnik) — El expresidente de EEUU, Donald Trump (2017-2021), rechazó una propuesta de la cadena de televisión 'Fox News' para debatir con la... 10.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-10T02:09+0000

2024-10-10T02:09+0000

2024-10-10T02:09+0000

internacional

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

eeuu

donald trump

kamala harris

fox news

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/0a/1158135543_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_3d60d49bc11c04421e3da1c4e41aa38c.jpg

"Gané los dos debates anteriores… Es muy tarde, la votación ya comenzó. ¡No habrá revancha! Además, Kamala fue muy clara ayer [MARTES 8 de octubre], al decir que no haría nada diferente a lo que ha hecho [el actual presidente] Joe Biden. Así que no hay nada que debatir", dijo Trump el miércoles 9 de octubre en su cuenta de Truth Social.El 10 de septiembre, los aspirantes a la presidencia estadounidense por los partidos Republicano y Demócrata, Donald Trump y Kamala Harris, respectivamente, sostuvieron el primer y único debate. Sólo dos días después, Trump aseveró que no participaría en un segundo encuentro contra su rival política, alegando que las encuestas "muestran claramente" que él resultó vencedor. No obstante, una encuesta de Reuters/Ipsos reveló que el 53% de los encuestados que al menos escucharon algo sobre el debate pensaban que Harris había ganado.El equipo de Kamala, por su parte, solicitó la realización de otro debate en octubre. El 8 de octubre, Fox propuso televisar el posible encuentro el 24 o 27 de este mes. Trump debatió con el excandidato demócrata y actual presidente, Joe Biden, a finales de junio, en un encuentro que derivó en la renuncia a la candidatura del político de 81 años a causa de su débil desempeño.

https://noticiaslatam.lat/20240912/la-ausencia-de-america-latina-en-el-debate-trump-harris-muestra-el-desinteres-de-eeuu-en-la-region-1157451115.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones presidenciales de eeuu (2024), eeuu, donald trump, kamala harris, fox news