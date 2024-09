https://noticiaslatam.lat/20240912/la-ausencia-de-america-latina-en-el-debate-trump-harris-muestra-el-desinteres-de-eeuu-en-la-region-1157451115.html

La ausencia de América Latina en el debate Trump-Harris muestra "el desinterés de EEUU en la región"

La ausencia de América Latina en el debate Trump-Harris muestra "el desinterés de EEUU en la región"

El hecho de que América Latina estuviera ausente en el reciente debate presidencial entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump refleja un desinterés de... 12.09.2024, Sputnik Mundo

"Es un desprecio a la región en el sentido de que no se menciona más que de una forma muy negativa. De manera central no ocurrieron menciones ni tampoco con enfoques más positivos", observa Luis Daniel Garay, experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para el internacionalista, es destacable que las únicas referencias a los países latinoamericanos se dieron bajo una connotación negativa a través de la migración irregular, un tema que ha sido utilizado como bandera política tanto por demócratas como por republicanos. De acuerdo con Garay, las únicas menciones que se hicieron fue para decir que los países de Latinoamérica están enviando a Estados Unidos a "criminales y personas salidas de los manicomios", al grado de que el expresidente Donald Trump hizo eco de las fake news en el sentido de que migrantes haitianos se estarían comiendo a mascotas como perros y gatos de habitantes de ciudades como Springfield."Vimos la peor cara y también la criminalización que se ha hecho de los migrantes, la afirmación de que todos son criminales", dijo Garay.De acuerdo con el académico, estas afirmaciones se esperaban, de alguna manera, del expresidente Trump, pero del lado demócrata también sucedió pese a que, en el discurso, Kamala Harris pretende ser menos dura contra la migración irregular. Harris, doble rasero en migraciónLa vicepresidenta Kamala Harris exhibió en el debate posiciones más duras con respecto a la inmigración irregular en Estados Unidos, un cambio de postura frente a las posiciones que tuvo, por ejemplo, durante su visita a México en junio de 2021, cuando hizo hincapié en combatir las causas de migración, en consonancia con la postura del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.De acuerdo con el académico, las medidas anti migratorias incluso han sido peores durante los gobiernos demócratas. Además, dice, a este factor se le agrega el pasado migrante de la vicepresidenta, quien es hija de inmigrantes originarios de Jamaica y de la India. "Suponemos que eso pudiera favorecer el entorno migratorio, pero es una realidad falsa", consideró el experto.Para el académico, Harris también quiere atraer a los conservadores tal vez menos duros, menos radicales y quiere ver si, ahí, puede obtener potenciales votantes. Israel: ¿el momento incómodo?Sin embargo, para el experto, el tema en el que la vicepresidenta se mostró más incómoda fue tal vez el del conflicto palestino-Israelí, donde la demócrata apoyó de manera explícita "el derecho de los israelíes a defenderse", aunque se pronunció por una solución de dos Estados.Además, señaló Garay, integrantes de la comunidad judía participan de manera muy activa en las donaciones al Partido Demócrata. "Sería no solamente arriesgar esa recaudación, sino el apoyo del judío, que es muy importante en el Congreso; entonces, Kamala tuvo que hacer una suerte de malabares y equilibrio muy frágil porque obviamente no puede hacer ninguna expresión en contra".¿Y qué pasó con Trump?Para el académico Dámaso Morales, de la UNAM, Donald Trump pudo haber hecho un mejor papel ante Kamala Harris, tal y como sucedió durante el debate que sostuvo con el presidente Joe Biden cuando éste era el aspirante demócrata. "Trump se llevó gran parte del debate defendiéndose o atacando a Kamala Harris", consideró el académico. Según él, el republicano pudo haber perdido una oportunidad clara de comunicarse mejor con el electorado, ya que solo se enfocó en dirigirse a sus bases. "Pareciera que no hizo un llamado a otros sectores de la población, sino a sus bases republicanas".

