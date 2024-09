https://noticiaslatam.lat/20240911/harris-intento-ocultar-su-sindrome-de-la-impostora-en-el-debate-con-trump-1157432903.html

Harris intentó "ocultar su síndrome de la impostora" en el debate con Trump

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump se enfrentó a la actual vicepresidenta Kamala Harris en... 11.09.2024, Sputnik Mundo

Donald Trump “hizo algunas buenas observaciones” durante el debate presidencial, mientras que la vicepresidenta Kamala Harris salió adelante “evitando los problemas”, comentó a Sputnik la psiquiatra certificada Carole Lieberman.En general, la autora de best-sellers, que vive en California, describió el enfrentamiento como “extremadamente inquietante”. Señaló que la ex fiscal general de California Kamala Harris se había preparado para el debate “más que para cualquier otra cosa en su vida. Incluso para los exámenes jurídicos”.En cuanto a Trump, estaba "demasiado preocupado por no querer parecer fuera de control" si mordía el anzuelo de Harris, subrayó la psiquiatra.Señaló que una de las “mejores frases” de Trump fue cuando criticó a la vicepresidenta, al mencionar su padre, Donald J. Harris, “por ser marxista, lo cual todos sabemos que es cierto”.“Él sabía dónde estaban enterrados los huesos y debería haber expuesto más de ellos. A veces, Kamala expuso su debilidad haciendo muecas y tratando de atacar a Trump con más fuerza, como cuando recurrió a acusarlo de ser un criminal. Las respuestas de Trump a eso fueron llamarlo por su nombre: guerra legal”, destacó la escritora. De cara al futuro, la Doctora Lieberman expresó su esperanza de que haya un segundo debate y que Trump tenga la oportunidad de "exponer más de los siniestros planes de Harris para el país norteamericano". La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se enfrentaron en su primer debate presidencial en Filadelfia. Después del evento de 90 minutos, presentado por ABC News, Trump comentó a los medios que creía que era su "mejor debate de todos los tiempos". Trump también afirmó que Harris quiere hacer un segundo debate porque "la derrotaron". El candidato presidencial republicano aún no se ha comprometido a otro debate uno a uno a finales de este mes.

