"Caracas se tiene que defender": ¿Qué consecuencias tendría una ruptura entre Venezuela y España?

"Caracas se tiene que defender": ¿Qué consecuencias tendría una ruptura entre Venezuela y España?

La decisión responde a la decisión del Congreso de los Diputados español para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, un hecho que profundiza el conflicto entre ambos países.En entrevista para Sputnik, el analista político Agustín Otxotorena ofrece un análisis sobre cómo impactará esta decisión y aborda las constantes agresiones por parte de España hacia Venezuela, así como la necesidad de defender la soberanía del país sudamericano.Cortinas de humoSegún Otxotorena, la maniobra política del Parlamento español no es más que otro "episodio de la utilización de Venezuela como arma" para distraer la atención de los graves problemas internos del país europeo. Para el activista, la narrativa española ha sido consistente en intentar deslegitimar al Gobierno venezolano y, con ello, minar la imagen del país a nivel internacional. "Calificar a Venezuela de dictadura, atacar sus instituciones, ningunear la institucionalidad venezolana y hacer gala de una injerencia tan grosera realmente merece una respuesta de Venezuela a la altura", sostuvo.Otxotorena afirma que el acuerdo de la Asamblea Nacional venezolana, que incluye no solo el cese de relaciones, sino también una condena a la Monarquía española por su "corrupción y robos", refleja un sentir compartido por muchos dentro de España, particularmente en regiones como País Vasco, que cuentan con una historia compleja en relación con el Estado español. "Me parece estupendo y apoyo totalmente esa moción que da voz a muchos que opinan lo mismo en España. Por cierto, soy vasco, no español, eso es muy importante para mí", expresó.La continuidad de una política agresivaOtxotorena sostiene que la hostilidad de España hacia Venezuela no es un fenómeno reciente ni está limitado a un solo partido político. Al respecto, relata que tanto el PSOE como el PP han mostrado un rechazo continuo al chavismo, evidenciado en su apoyo a figuras como Juan Guaidó y Leopoldo López, este último refugiado en la embajada española en Caracas tras un fallido intento de golpe de Estado. Para el especialista, esta postura no ha cambiado con el tiempo, y aunque hoy en día el Gobierno español evita una confrontación directa tras el fracaso de Guaidó, sigue respaldando a los sectores opositores venezolanos.El reconocimiento del Congreso de Diputados a Edmundo González —presentado como el "presidente electo de Venezuela"— por sectores de la derecha española es visto por Otxotorena como parte de un juego hipócrita que responde más a intereses económicos que a convicciones ideológicas. "No hay reconocimiento del Gobierno de Venezuela por parte de España, pero sí de los partidos políticos, incluso de las instituciones que le dan un apoyo, le dan asilo, le protegen, le dan honores, medallas". Esta relación, argumenta el también activista vasco, refleja el interés del país ibérico en mantener sus relaciones comerciales con Venezuela mientras juega un doble papel en el ámbito diplomático.La repetición de la estrategia fallida de GuaidóPor otra parte, Otxotorena negó que los actores políticos españoles hayan aprendido alguna lección luego de la fallida experiencia con el opositor venezolano Juan Guaidó: “Bueno, han aprendido a ser un poquito más hipócritas”.Según el analista, el Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que sus predecesores, se ha alineado con los intereses de Estados Unidos, dispuesto a respaldar cualquier tipo de acción que busque desestabilizar a Venezuela, incluso si ello significa repetir errores del pasado.La crítica de Otxotorena se enfoca en el uso de la política venezolana como herramienta para ganar ventaja en el ámbito interno español. Sostiene que tanto el Gobierno como la oposición, representada por el PP y Vox, aprovechan la situación del país latinoamericano para distraer de los problemas económicos y sociales que enfrenta España. "Subirse en el carro de la prepotencia y hacer un ejercicio de injerencia tan grosero como lo está haciendo [el Gobierno español], ellos piensan que les da autoridad y que les da poder", aseveró.Consecuencias de la ruptura diplomáticaSobre las posibles repercusiones de la ruptura de relaciones entre Venezuela y España, Otxotorena señaló que si bien puede generar ciertos costos económicos, la polarización y el bombardeo mediático contra Venezuela en España ya han creado un consenso amplio en la sociedad nacional contra del chavismo. "Realmente que haya una ruptura de las líneas diplomáticas y comerciales a lo interno de España yo creo que no les va a importar mucho", comentó. Incluso advirtió que la ruptura podría intensificar aún más las posturas en contra de Venezuela en el país, exacerbando el conflicto.Otxotorena también sostuvo que el Gobierno venezolano debe adoptar una postura firme y definitiva respecto a la embajada española en Caracas. Para el experto, la presencia diplomática de España no es más que un "vestigio de la política agresiva hacia Venezuela" y su retirada sería un paso positivo para mejorar el clima político interno. "Mantener una embajada y unas relaciones con un Gobierno que te quiere destruir no es sano para Venezuela y yo creo que Venezuela se tiene que defender, y cuanto antes saque la embajada española del país, mucho mejor", concluyó.

