Venezuela enviará nota de protesta a Países Bajos por refugiar a Edmundo González

Venezuela enviará nota de protesta a Países Bajos por refugiar a Edmundo González

Sputnik Mundo

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela criticó este 8 de septiembre a Países Bajos por refugiar de manera "irregular" en su sede diplomática en Caracas... 09.09.2024

"González Urrutia en ese mismo instante se estaba refugiando en la embajada del Reino de los Países Bajos (…), le dio la condición de huésped, lo cual también es irregular, y no fuimos informados (…), nosotros vamos a enviar una nota de protesta al Gobierno de los Países Bajos porque hemos debido ser informados según los protocolos internacionales", dijo el canciller del país sudamericano, Yván Gil, en Telegram. El ministro hizo este comentario en alusión a una carta firmada por el ministro de Asuntos Exteriores neerlandés, Caspar Veldkamp, en la cual indica que, al día siguiente de las elecciones, es decir, el 29 de julio del año 2024, decidió "concederle hospitalidad a la residencia del encargado de negocios del Reino de los Países Bajos en Caracas, durante el tiempo que fuera necesario, al señor González Urrutia". Al respecto, Gil cuestionó que el abanderado de la oposición se hospedara en dicha sede diplomática después de la contienda electoral y mientras se llevaban a cabo las protestas en rechazo a los resultados difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. Asimismo, el ministro cuestionó que en la misma declaración el funcionario holandés afirmó que luego de recibir a González, él mismo le confesó su intención de abandonar el país de forma voluntaria. "Varias irregularidades en esta declaración del ministro holandés. Reciben como huésped el día después de las elecciones, ¿qué sabían que iba a ocurrir? No sabemos. Y le tratan de impedir que se vaya, insisten que no se vaya, en contra de la voluntad, y luego el señor González Urrutia le manifiesta al canciller holandés que su voluntad era irse a España", manifestó el canciller. El pasado 7 de septiembre, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en sus redes sociales que González salió del país en calidad de asilado político en España, luego de que el Gobierno venezolano le concediera los debidos salvoconductos "en aras de la tranquilidad y paz política". Al respecto, el excandidato, abanderado de la oposición en los comicios presidenciales que se realizaron en este país caribeño el 28 de julio, indicó tras su arribo a España el domingo que su salida de Venezuela "estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas". El Ministerio Público venezolano ratificó el 5 de septiembre la orden de detención contra González, y le solicitó ponerse a derecho para la investigación que llevaba adelante ese organismo en su contra por la comisión presuntamente de varios delitos. Edmundo González estaba acusado de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación. El 1 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso contencioso electoral que interpuso el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y dio inicio a una investigación sobre las elecciones, para lo cual citó a los diez candidatos que participaron en los comicios. El 22 de agosto, el TSJ aseguró que en el proceso de peritaje se concluyó que los boletines emitidos por el CNE "mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización". De acuerdo con el segundo boletín del CNE, Maduro, por la coalición Gran Polo Patriótico (izquierda), obtuvo el 51,95% de los votos, mientras que Edmundo González, candidato por la denominada Plataforma Unitaria Democrática (PUD, centro) y su más cercano contendiente, alcanzó el 43,18% de los sufragios. La PUD desconoció los resultados y divulgó actas del CNE que probarían que González fue el ganador de las elecciones.

