Maduro tilda de "cobarde" a Edmundo González por decir que lo coaccionaron

"No, no es coacción, se escribe con C, pero es cobardía, no es coacción, es cobardía, porque yo le podría decir al señor González Urrutia, que está ahí en Madrid, ¿quién está más coaccionado?, usted tomándose un whisky, firmando una carta, donde capitula, o Nicolás Maduro, sometido a mil amenazas", expresó el mandatario el 23 de septiembre durante su programa "Con Maduro Más" transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.