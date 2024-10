https://noticiaslatam.lat/20241009/para-argentina-la-relacion-con-los-brics-nunca-fue-mejor-que-hay-detras-del-guino-1158129570.html

Para Argentina la relación con los BRICS "nunca fue mejor": ¿qué hay detrás del guiño?

Si bien negó una posible incorporación a los BRICS, la canciller argentina, Diana Mondino, destacó que la relación con sus miembros "nunca fue mejor".

La visita a la India de la canciller argentina, Diana Mondino, y una confusión en la interpretación de uno de sus mensajes indican que la relación de Argentina con los países miembro de los BRICS no es tan mala como algunas afirmaciones del presidente, Javier Milei, hacían pensar a comienzos de 2024.De visita oficial en India, Mondino se entrevistó con su par indio, el canciller Subrahmanyam Jaishankar, y con el ministro de Petróleo y Gas del país, Hardeep Singh Puri, con quienes abordó las posibilidades de expandir el intercambio comercial entre ambos países en sectores como "el de la transición energética, minerales, salud, agro, defensa y tecnología", según recoge un comunicado oficial del Gobierno argentino.En el marco de esas reuniones, trascendió una declaración suya que afirmaba que Argentina no descartaba evaluar una posible incorporación a los BRICS, algo que el país había rechazado en los primeros días de Gobierno de Milei, a pesar de que el ingreso argentino ya contaba con el visto bueno de los demás socios.Mondino se ocupó de desmentir esta posibilidad a través de su cuenta de X pero igualmente quiso dejar un mensaje positivo hacia los integrantes del bloque fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. "En el viaje por India, ratificamos que Argentina no ingresará a los BRICS. Dicho esto, nuestra relación comercial con cada uno de sus miembros a nivel individual, nunca ha sido mejor", escribió.La afirmación de la canciller llega a pocos días de que el propio presidente Milei confirmara que viajará a China en enero de 2025 para participar de un encuentro entre el gigante asiático y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En la misma entrevista en la que anunció el viaje, el presidente calificó a China como "un socio comercial muy interesante porque no exigen nada, lo único que piden es que no los molesten".Socios "naturales" de ArgentinaPara el analista, integrante del Grupo de Estudios sobre China y Argentina (GEChina) de la Universidad Nacional de Rosario, la postura inicial del Gobierno de Milei de mantener distancia de los BRICS "no tenía sentido" en función de la importancia que estos países tienen para el país sudamericano.En ese sentido, recordó que Brasil es el primer socio comercial de Argentina y China es el segundo, al tiempo que India es "el principal importador de la provincia de Santa Fe, que es de donde sale la mayor cantidad de productos agrícolas".Una confusión y una posibilidadEl analista consideró que la confusión en torno a un eventual ingreso de Argentina a los BRICS quizás estuvo dado por un acercamiento que sí podría darse sin que se produzca un ingreso formal al bloque: la adopción de un nuevo sistema de pagos.De acuerdo con reportes, Mondino se mostró afín a analizar el eventual uso de un sistema de pagos alternativo en caso de que los BRICS avancen en su desarrollo. "Sé que están tratando de abrirse; cuando alguna de estas cosas empiecen a concretarse, sin duda tendremos que estudiarlo", contestó la canciller argentina, consultada por este sistema financiero, alternativo al SWIFT utilizado en EEUU y países de Occidente.El analista consideró que Argentina "tiene que estar atento" al desarrollo de este mecanismo, dado que será necesario para comerciar con los miembros de los BRICS, los "principales socios comerciales" del país, insistió. Además, sostuvo que el uso de este método de pagos alternativo no implicaría ser parte de los BRICS, por lo que el Gobierno de Milei podría avanzar en ese sentido.¿Podría Argentina volver a los BRICS?Si bien el Gobierno de Milei reafirmó que no ingresará al bloque, Robba opinó que las puertas del grupo no estarían cerradas en caso de que este o un próximo Gobierno argentino quisiera cambiar de opinión. Al respecto, valoró la política de "paciencia estratégica" que países como Brasil o China han mantenido hacia Milei, a pesar de las declaraciones públicas del mandatario.Robba explicó que, a diferencia de la volatilidad que suelen tener las relaciones políticas internas en los países, las relaciones internacionales suelen manejarse de manera más estable, teniendo en cuenta "los vaivenes" de los países. "China ve el comportamiento de Argentina y lo maneja con una gran paciencia en términos de relaciones internacionales", ejemplificó.

